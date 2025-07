Pickepackevoll ist der sommerliche Veranstaltungskalender in Nagold. Die Stadt selbst aber auch viele Verein sorgen für so manches Sommer-Event. Hier ist die Übersicht für die nächsten drei Monate.

Juli: Keltenfest und Klassik

Das erste Juli-Wochenende hat es schon in sich: Von Freitag bis Sonntag steigt in der Alten Seminarturnhalle das Festival Nagold Double Stage, und der VfL Nagold lädt am 6. Juli ab 14 Uhr zum Kindersportfest in den Stadtpark Kleb. Am 5. Juli singt der MGV Cäcilia zu seinem 150-jährigen Bestehen ab 20 Uhr im Lindenhof 1 sein Scheunenkonzert. Iselshausen (am 6. Juli, ab 10 Uhr) sowie Pfrondorf (am 5. Juli, ab 14 Uhr) feiern Dorffeste, während es in Gündringen am Sonntag ab 11 Uhr den Steinach-Hock an der Halle gibt.

Weitere Juli-Highlights sind: Café del Mundo tritt am 11. Juli ab 19.30 Uhr Open Air im Hof der Seminarturnhalle auf. Am selben Ort wird am 12. und 13. Juli das Musical „Ein Fest für König Gugubo aufgeführt. Am 12. Juli spielt Blacky’s Big Band ab 12 Uhr zum Jazz am Samstag auf (Longwyplatz), und ab 19 Uhr singt die Kantorei ihr Sommerklang-Konzert in der Stadtkirche.

Das Konzert im Burghof findet am 27. Juli statt. Foto: Thomas Fritsch

Kommen wir zu den Juli-Highlight: Am 19. und 20. Juli findet das Nagolder Keltenfest statt, mit Living History, Schwäbischen Highland-Games und Live-Musik. Am 25. und 26. Juli schließlich lädt Charity-Events Nagold zur nach eigenen Angaben „Deutschlands größter Charity-Party“ und dem 24-Stunden-Schwimmen in den Badepark ein. So etwas hat Nagold noch nicht erlebt!

Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle kommt am 26. Juli in den Hof der Seminarturnhalle. Und den krönenden Juli-Abschluss besorgt das Nagolder Kammerorchester am 27. Juli mit seinem Konzert im Burghof.

August: Jede Menge Sommermusik

Auch im Hauptferienmonat August gibt es Programm. Gleich am 1. August steht Musikkabarett mit „Elvis trifft Elvis“ im Hof der Seminarturnhalle an. Am 2. August soll Nagolds Markttafel für laue Sommerstimmung in der Stadt sorgen.

Am 5. August startet dann das Klassik-Event schlechthin: Die Sommermusik im Oberen Nagoldtal geht mit dem Eröffnungskonzert in der Stadtkirche in ihre 36. Auflage. Im Rahmen der Sommermusik sind den ganzen August über noch zahlreiche weitere Auftritte in Nagold und Umgebung zu erleben.

Die Sommermusik im Oberen Nagoldtal sorgt für hochkarätige Konzerterlebnisse. Foto: Thomas Fritsch

Fatcat spielt am 8. August im Hof der Semihalle bei Nagold Alive auf. An dem Wochenende steht zudem der Nordschwarzwald-Triathlon in Nagold und Umgebung an, und in Hochdorf wird im Brauereihof das Hopfenfest gefeiert.

September: Sinfonisches und Comedy

Auch für den September stehen schon ein paar größere Aktionen fest. Am 14. September zum Beispiel wird der Tag des offenen Denkmals begangen – auch mit Stationen in Nagold. Und in der Stadtkirche gibt es ein Programm zum Tag der Orgel. Am Abend des 14. September steht dann in der Stadthalle ab 18 Uhr das große Abschlusskonzert der Sommertour des Sinfonischen Jugendblasorchesters Nordschwarzwald an.

Für den 20. September hat Michael Hatzius - „Die Echse“ genannt - einen Auftritt in der Alten Seminarturnhalle zugesagt. Der Schützenverein Iselshausen lädt am 27. und 28. September ins Festzelt zum „Oktoberfeschd“ ein – und das obwohl noch September ist. Eine „Rocketse“ ist für den 26. September in Pfrondorf terminiert – ein Open Air an der Gemeindehalle zu Gunsten des Jugendraums. Bluesrock Live ist am 27. September mit Wendrsonn in der Seminarturnhalle angesagt. Zudem laden die Emmi-Singers zu einem Spätsommerkonzert in die Halle ein.