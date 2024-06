Mädchen stürzt in Achern zehn Metern in die Tiefe

1 Ein Mädchen stürzte am Montagnachmittag in Achern-Gamshurst aus einem Fenster. Foto: dpa (Symbol)

Riesenglück im Unglück hatte ein Mädchen am Montag in Achern.









Das Kind war, so schilderten es Zeugen der Polizei, am Nachmittag gegen 16.30 Uhr aus einem Fenster eines Hauses im Ortsteil Gamshurst zehn Meter in die Tiefe gestürzt.