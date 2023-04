SC Lahr enttäuscht beim 1:2 in Denzlingen

1 Jannis Kalt (in weiß) allein auf weiter Flur: Gegen den FC Denzlingen war der SC Lahr in allen Belangen unterlegen und verlor mit 1:2. Foto: Künstle

Bei der 1:2-Niederlage in Denzlingen ist der Verbandsligist nicht an seine Normalform herangekommen und hat sich eine verdiente Pleite eingehandelt. Dass das Auswärtsspiel nicht zum Debakel wurde, lag dabei vor allem am starken Keeper Jona Leptig.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Verbandsliga: FC Denzlingen – SC Lahr 2:1 (1:0). Das Gespräch über die Auswärtsniederlage in Denzlingen begann Gästecoach Domenico Bologna mit einer Klarstellung, die beim reinen Blick auf die Zahlen so nicht zwingend zu vermuten ist: „Es war ein absolut verdienter Sieg für Denzlingen. Eine 4:0-Führung für sie zur Pause wäre realistischer gewesen“, sagte Bologna. Dass es nach 45 Minuten nur 1:0 stand, hatten die Lahrer dabei einzig und allein Torwart Jona Leptig zu verdanken.

Bologna attestierte seinem Schlussmann eine „überragende Leistung“, mehrfach vereitelte er Großchancen der Hausherren. „Er hat uns im Spiel gehalten“, sagte Bologna. Nur einmal im ersten Abschnitt, in der 27. Minute, war Leptig chancenlos. Den ersten Kopfball nach einer hohen Hereingabe parierte er noch stark, beim Abpraller von Simon Walter war er jedoch machtlos.

Es war die verdiente Führung für die Denzlinger, die sich früh ein Chancenplus herausspielten. Der Sportclub wurde nur einmal wirklich gefährlich, als Adriano Spoth das 1:0 auf dem Fuß hatte, die Chance jedoch vergab. Ansonsten spielte fast nur der Gastgeber. „Wir hatten oft das Nachsehen und haben über 90 Minuten die nötige Aggressivität vermissen lassen“, bilanzierte Bologna.

Individueller Fehler vor dem zweiten Gegentreffer

So war die beste Nachricht zur Pause fast schon der Spielstand. Doch auch nach dem Seitenwechsel spielte nur eine Mannschaft: der FC Denzlingen. Nach einem Ballverlust im Spielaufbau wurde Anes Vrazalica nicht ausreichend am Torabschluss gehindert. Sein Schuss wurde noch leicht abgefälscht und schlug unhaltbar unter der Latte ein.

Nur drei Minuten später sendeten dann jedoch die Gäste ein Lebenszeichen. Konstantin Fries wurde im Strafraum zu Fall gebracht, Daniel Monga verwandelte den fälligen Strafstoß zum Anschlusstreffer. Der Umschwung, den sich wohl jeder, der er es mit dem SC Lahr hält, gewünscht hatte, blieb jedoch aus. „Uns hat die Anbindung nach vorne gefehlt“, suchte Bologna nach spielerischen Gründen, kam dabei jedoch immer wieder auf fehlende Aggressivität im Zweikampfverhalten zu sprechen. „So kann man dann gegen einen solchen Gegner nicht bestehen“, wurde der Trainer deutlich.

Und dennoch hätten sich die Lahrer am Ende fast noch einen Punkt gesichert. Der eingewechselte Ousman Bojang vergab jedoch die Chance zum 2:2, sodass sich der Sportclub am Ende ohne Punkte zurück auf den Heimweg machen musste.

An der Tabellenspitze geht es nun sehr eng zu

Die einst relativ komfortable Tabellensituation im Kampf um die Aufstiegsplätze ist damit endgültig verspielt, der SC Pfullendorf auf Rang drei ist nur noch zwei Zähler hinten dem SC Lahr, der seinerseits zwei Punkte hinter Tabellenführer Teningen liegt. Der Spitzenreiter hat jedoch ein Spiel weniger absolviert als die Konkurrenz.

„Wir hatten zuletzt zu viele Schwankungen“, sagte der sportliche Leiter Petro Müller und lieferte damit gleich die Erklärung mit, warum der SC Lahr in der Tabelle hat abreißen lassen müssen. Gleichzeitig richteten Bologna und Müller den Blick auch nach vorne, am Mittwoch kommt der Oberligist Villingen zum Pokal-Halbfinale nach Lahr. Er werde sich etwas einfallen lassen, versprach Bologna. Zunächst jedoch wird der SC Lahr zum Wochenstart den „enttäuschenden Auftritt“ (Bologna) in Denzlingen aufarbeiten. Danach beginnt dann die Vorbereitung auf Villingen. SC: J. Leptig – Schätzle (46. Bojang), Si. Zehnle, Sö. Zehnle (87. M. Leptig). Monga, Fries, Wirth, Häußermann, Spoth, Kalt, Lehmann (70. Moog). Tore: 1:0 Walter (27.), 2:0 Vrazalica (49.), 2:1 Monga (52./FE).