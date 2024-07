Nur für Privilegierte: Das Freibad in Calw Stammheim ist zu Teuer

1 Foto: Schwarzwälder Bote

Das Wetter spielt diesem Sommer nicht mit. Das ist nicht gut für die Freibäder, wie dem in Calw-Stammheim. Dass das Calwer Freibad leer bleibt, hat laut den Lesern Maargret und Reinhold Klass aus Gechingen aber noch einen anderen Grund.









Das Freibad in Stammheim ist eines der schönsten in der Gegend. Aber auch an sonnigen Tagen ist oft sehr wenig los. Vor allem findet man kaum mehr Familien. Wir haben vier Kinder und hatten über viele Jahre immer eine Familienjahreskarte. Die ist inzwischen für viele unerschwinglich teuer: eine Familie mit 2 Kindern zahlt in Bad Teinach 125 €, in Bad Liebenzell 115 € und in Stammheim 384 €. Unsere Kinder sind in der Zwischenzeit erwachsen und denen ist eine Familienkarte in Stammheim einfach zu teuer. Bei einer Familie mit 3 Kindern kostet die Jahreskarte in Stammheim sogar 447 €.