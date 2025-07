Nur Erwachsene betroffen: Büchereien in Haiterbach erheben künftig Jahresgebühr

Büchereien in Haiterbach erheben künftig Jahresgebühr

1 Die Medienausleihe kostet Erwachsene in Haiterbach ab kommenden Januar 15 Euro jährlich. Foto: Kara - stock.adobe.com Erwachsene müssen ab nächstem Jahr für die Büchereien in Haiterbach und Oberschwandorf eine Jahresgebühr bezahlen. Das hat der Gemeinderat auch angesichts der Finanzlage beschlossen.







Als sich der Gemeinderat vergangenen Dezember mit Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen beschäftigte, bat er auch um einen Einblick in die Büchereien – der Stadt- und Schulbücherei in Haiterbach sowie der Bücherei in Oberschwandorf. Der Bericht wurde Ende Juni dem Verwaltungsausschuss vorgelegt und führte letztlich zum jetzigen Beschuss im Gemeinderat, da der Ausschuss die Einführung einer Jahresgebühr vorschlug.