„Nur eine von mehreren Option“: Lahrs OB sorgt für Fragezeichen beim Schuhhaus Kindle

1 Das ehemalige Schuhhaus Kindle in der Lahrer Marktstraße Foto: Bender

Lahrs OB reagiert auf den LZ-Bericht zum anstehenden Verkauf des ehemaligen Schuhhauses Kindle: Er habe mit mehreren Investoren gesprochen – und will sich einen Erwerb durch die Stadt offen halten.









„Die Stadt ist entschlossen, die Entwicklung des Immobilienmarkts in der Lahrer Innenstadt positiv mitzugestalten. Beim ehemaligen Schuhhaus Kindle ist das klare Ziel, diese Schlüsselimmobilie einer Nutzung zuzuführen, die ihrem herausgehobenen Standort angemessen ist“, wird Oberbürgermeister Markus Ibert am Freitag in einer Pressemitteilung.