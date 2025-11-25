„Nur ein Mädchen aus Hechingen“: Jana Bechtold erreicht mit ihren Geschichten ein Millionen-Publikum

Erst vor etwa einem Jahr hat die Hechingerin damit angefangen, Videos auf der Online-Plattform Tik Tok hochzuladen. Nun ist sie sogar für einen Preis nominiert.

„Eigentlich bin ich nur irgendein Mädchen aus Hechingen“, meint Jana Bechtold. 2019 hat sie in Balingen ihr Abitur gemacht und studiert jetzt „irgendwas mit Medien“ an der Hochschule der Medien in Stuttgart. So ganz stimmt das aber nicht, denn in den sozialen Medien, auf der Online-Plattform Tik Tok und auf Instagram, erzielt sie mittlerweile eine beachtliche Reichweite. Zwischen 2000 bis 2,2 Millionen Aufrufe erzielt sie mit ihren Videos. „Die Spanne ist da sehr groß“, sagt sie.

Besonders beliebt sind ihre Erzählformate: „Da spreche ich zum Beispiel über Frauen, deren Lebensgeschichten bisher keine große Beachtung gefunden haben, obwohl sie eigentlich sehr spannend sind“, sagt sie. „Auch meine Reihe „Hot for no reason“ kommt gut an, in der ich Dinge nennen, die Männer machen, die ich sehr attraktiv finde, obwohl sie eigentlich nichts besonderes sind.“ Beispiele? „Wenn ein Mann mit einer Hand rückwärts einparkt, noch eine Krawatte binden kann oder einen Ball in die Luft wirft und lässig wieder fängt.“

Ebenfalls gut laufen Videos, in denen sie von Männern erzählt, die sehr fragwürdige Entscheidungen in ihrem Leben getroffen haben, Geschichten von Menschen die in schwierigen Umständen überleben konnten oder Tiere, die eher unbekannt sind.

Einige dieser Formate schaffen es immer wieder auf die „For You“-Seite, was meist zur Folge hat, dass das Video von mehr Menschen gesehen wird. „Da hat man dann in ein paar Minuten 150 000 Aufrufe.“

Warum ihre Videos teilweise so extrem gut ankommen, weiß sie auch nicht so recht. „Man kann durch den Algorithmus eben die richtigen Leute erreichen, die genau diese Inhalte interessant finden.“

Mittlerweile wird sie auch hin und wieder im „echten Leben“ erkannt und auf ihre Tik Tok-Videos angesprochen.“Das ist schon ein komisches Gefühl“, gibt sie zu. „Das passiert mir auch erst, seit ich meine Inhalte auch auf Instagram veröffentliche.“ Ob sie wirklich eine richtige Influencerin werden will, weiß sie noch nicht. „Da muss man dann wirklich jeden Tag präsent sein, sonst wird das nichts.“

Angefangen hat sie mit ihren Videos erst vor etwa einem Jahr, mittlerweile hat sie auf Tik Tok fast 150 000 Follower und mehr als neun Millionen Videoaufrufe. Auf Instagram folgen ihr außerdem rund 100 000 Menschen.

Aktuell ist das Influencer-Dasein für sie eher noch ein Hobby. „Aber durch das regelmäßige Hochladen von Videos hatte mein Leben eine gewisse Stabilität, als ich eine schwere Zeit durchmachen musste.“ Im vergangenen Jahr verlor die Hechingerin ihren Vater. Auch darüber spricht sie in ihren Videos, wie mit allem, gehe sie auch mit diesem Thema sehr offen um.

„Ich war schon immer eine Labertasche“, meint sie. „Es freut mich, dass ich damit einen Platz gefunden habe.“

Aufregend: Die Hechingerin wurde für die Tik Tok-Awards 2025 in der Kategorie „Storyteller of the Year“ nominiert. Dieser Preis zeichnet Creator aus, die mit durchdachtem Storytelling und aufwendig produzierten Inhalten überzeugen. „Darüber habe ich mich sehr gefreut.“ Am Dienstag, 25. November, findet die Preisverleihung in Berlin statt.