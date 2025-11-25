„Nur ein Mädchen aus Hechingen“: Auf TikTok erreicht Jana Bechtold ein Millionen-Publikum

Erst vor etwa einem Jahr hat die Hechingerin damit angefangen, Videos auf der Online-Plattform Tik Tok hochzuladen. Nun ist sie für einen Preis nominiert.
„Eigentlich bin ich nur irgendein Mädchen aus Hechingen“, meint Jana Bechtold. 2019 hat sie in Balingen ihr Abitur gemacht und studiert jetzt „irgendwas mit Medien“ an der Hochschule der Medien in Stuttgart. So ganz stimmt das aber nicht, denn in den sozialen Medien, auf der Online-Plattform Tik Tok und auf Instagram, erzielt sie mittlerweile eine beachtliche Reichweite. Zwischen 2000 bis 2,2 Millionen Aufrufe erzielt sie mit ihren Videos. „Die Spanne ist da sehr groß“, sagt sie.