Nur ein kleiner Teil wird gefördert: Mahlberg muss für neue Wasserkanäle rund zehn Millionen Euro zahlen

Die Stadt will das Wassernetzes erneuern. Durch den Bau wird der Verkehr jedoch so beeinträchtigt, dass eine neue Straße her soll. Kosten: insgesamt zehn Millionen Euro.
Die Mängelliste am Abwassersystem und der Trinkwasserversorgung der Stadt Mahlberg, die Michael Hölzle und Harald Steiner vom Ingenieurbüro Zink am Montag dem Gemeinderat einmal mehr auftischten, war zwar nicht neu, aber in ihrer Konsequenz nicht weniger bitter. Insbesondere die Erneuerung der Trinkwasserversorgungsleitung in Eisenbahn-, Unterburg- und Kirchstraße (Ortsdurchfahrt/Kreisstraße K5345) dulden keinen zeitlichen Aufschub mehr, so die Fachleute. Gleich mehrere Rohrbrüche seien in jüngerer Vergangenheit in der bestehenden Graugussleitung aus dem Jahr 1907 im Bereich Eisenbahnstraße/Kreuzweg aufgetreten und mussten repariert werden. Kostenpunkt pro Reparatur etwa 20 000 Euro, insgesamt bisher rund 120.000 Euro.