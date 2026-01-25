Nur ein Hit fehlte: „The Bohemians“ überzeugen in Lahr mit den Songs von Queen

Der Auftritt der Coverband „The Bohemians“ kam vor einem ausverkauften Parktheater gut an. Die Illusion war nah am Original, auch wenn es an Individualität fehlte.
Der Bandname „The Bohemians“ erinnert natürlich an einen der bekanntesten Songs von Queen: „Bohemian Rhapsody“. In den gut zwei Stunden (ohne Pause) haben Rob Comber (als Sänger Freddie Mercury), Marcus Tate (als Gitarrist Brian May), Dan Church (als Bassist John Deacon) und Kevin Goodwin (als Drummer Roger Taylor) fast alle großen Hits der englischen Band gespielt – ironischerweise mit Ausnahme von „Bohemian Rhapsody“. Dass die „Bohemians“ mit ihrer Wiedergabe der Queen-Songs viel Erfahrung haben – die Band gibt es seit 1996 – war im ausverkauften Parktheater zu hören.