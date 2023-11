So schön ist der Katharinenmarkt in Seelbach

36 Impressionen vom Katharinenmarkt Foto: Axel Dach

Der Katharinenmarkt hat am vergangenen Wochenende wieder Tausende Menschen nach Seelbach gelockt.









Link kopiert



Nach dem Historischen Auftakt am Samstagabend herrschte an den Ständen und in den Lauben Hochbetrieb. Trotz einiger kleinerer Regenschauer wurde bis tief in die Nacht bei bester Stimmung gefeiert. Wieder sehr gut genutzt waren am Samstag die Nachtbusse, die eine große Zahl an „Nachtschwärmern“ sicher zum Markt und wieder nach Hause brachten, bilanziert die Gemeinde in einer Pressemitteilung.