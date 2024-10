Nur drei Minuten für bahnbrechende Ideen: Ettenheimer Schüler lernen, wie man ein Start-Up gründet

1 Jede Gruppe hatte drei Minuten Zeit, um ihr Projekt vorzustellen. Foto: Boller

Das Land Baden-Württemberg will „den Gründergeist an Schulen bringen“ und die Schüler an die Start-Up-Welt heranführen. An der Ettenheimer Heimschule nahmen Zehntklässler an einem eintägigen Innovationsworkshop teil und präsentierten ihre Ideen.









Link kopiert



Der Workshop, der an der Heimschule St. Landolin in Ettenheim für die Schüler der Kursstufe eins unter Führung des Kurslehrers Dominik Stolz angeboten wurde, ist einer von 80, die in diesem Jahr an Schulen in Baden-Württemberg absolviert werden. Das Land hat als selbsterklärtes Unternehmerland eine großangelegte Kampagne gestartet, um Projekte bereits in den Schulen zu initiieren und den Nachwuchskräften früh kreatives Know-how und Unternehmergeist zu vermitteln. Unternehmensberater und Erlebnispädagoge Marius Kunkis, der das Projekt in Ettenheim betreut, spricht zu den Jugendlichen aus eigener Erfahrung: Auch er hatte einst ein Start-up-Projekt gegründet. Mittlerweile ist Kunkis unter anderem für das „Start Up-BW-Team“ tätig.