Nur drei Absteiger: Reserve des SC Lahr bleibt in der Landesliga

Die zweite Mannschaft des SC Lahr darf eine weitere Saison in der Landesliga ran. Da es nur drei Absteiger gibt, war das Remis gegen Bühl verkraftbar.
Landesliga: SC Lahr II - VfB Bühl 2:2 (2:1). Dino Piraneo, Trainer der Lahrer Reserve, wusste schon während des Spiels gegen Bühl darüber Bescheid, dass das Ergebnis gegen den VfB für die jungen Dammenmühlen-Kicker in Sachen Klassenerhalt nicht mehr kriegsentscheidend sein würde. Vor dem Duell war klar, dass im Falle von vier Absteigern nur ein Sieg den SCL sicher über den Strich gebracht hätte. „Doch schon während der Partie habe ich durch die Zwischenstände auf den anderen Plätzen gewusst, dass es nur drei Absteiger geben wird und wir gerettet sind. Das habe ich den Jungs aber extra nicht gesagt“, so der Lahrer Trainer im Gespräch mit unserer Redaktion.