Nur der Name ändert sich: Hausacher „Taxi Luke“ übernimmt „Taxi Pleuler“

Nur der Name ändert sich

1 Zwei E-Autos gibt es schon im Fuhrpark. In Zukunft sollen noch mehr folgen. Foto: Taxi Luke

Das Horberger Taxiunternehmen wird nun von Hausach aus geführt. Geschäftsführer Maximilian Eisenmann freut sich auf die neuen Kollegen und darauf, das Unternehmen im Gesamten weiterzuentwickeln.









Seit über einem halben Jahrhundert ist das Unternehmen „Taxi Luke“ eine feste Größe im Kinzigtal. Gegründet wurde das Familienunternehmen 1965. In den Neunzigerjahren übernahm Bärbel Teuffel von Birkensee das Ruder. Von Kindesbeinen an war auch der neue Geschäftsführer Maximilian Eisenmann Teil des Unternehmens: Er putzte Autos, übernahm später das Telefon und stieg nach dem Abitur richtig in den Betrieb ein. Seit 2019 trägt er teilweise Verantwortung, und seit Januar diesen Jahres hat er diese vollständig übernommen.