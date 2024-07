Nur der Kapitän spricht: Das sagen die Ortenauer Fußballer zur neuen Regel

1 Die Schiedsrichter in Südbaden (hier schlichtet der Unparteiische beim Spiel des Offenburger FV gegen Mutschelbach) können nun schneller Gelbe Karten verteilen, wenn sich Spieler beschweren. Foto: Fissler

Der Mannschaftsführer spricht und wer ansonsten noch meckert, bekommt die Gelbe Karte: Dieses neue Gesetz, erstmals bei der EM angewendet, gilt nun auch auf den Fußballplätzen der Region. Die Kicker loben das Konzept und erwarten keine Kartenflut.









Die Europameisterschaft wirkt nicht nur mit guten Erinnerungen an die Leistung der deutschen Mannschaft oder an den häufig praktizierten langweiligen Ergebnisfußball der Engländer nach. Auch im Regelwerk hat das Turnier eine Änderung mit sich gebracht, die nun auf allen Plätzen der Region in jeder Spielklasse gilt. Durch die „Kapitänsregel“ soll das Lamentieren gegenüber dem Schiedsrichter eingeschränkt werden. Der Spielführer darf mit dem Unparteiischen sachlich reden. Mischt sich ein anderer Spieler ein, ist dies mit einer Gelben Karte zu ahnden. Welche Auswirkungen wird das auf den Amateurfußball haben? War eine Regeländerung notwendig und wird diese ebenso positiv aufgenommen, wie es schon im Laufe der EM zu hören war? Dazu hat unsere Redaktion die Fußballer der Region befragt.