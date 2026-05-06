Nur „Alt-Bezirk“ eingeladen: Neues Schreiben im Fußballbezirk Nordschwarzwald löst Irritation aus

Die WFV-Reform von 2024, die die Zahl der Fußballbezirke in Württemberg von 16 auf 12 reduzierte, traf den Kreis Calw im Besonderen. Denn während anderswo Bezirke einfach unverändert bestehen blieben oder zwei ganze Bezirke miteinander verschmolzen, wurde der alte Bezirk Böblingen/Calw aufgebrochen. Die Böblinger Hälfe kam zum Bezirk Stuttgart, die Calwer Hälfte zum Bezirk Nördlicher Schwarzwald. Die Befürchtung war da, dass im neuen Bezirk Nordschwarzwald der Kreis Calw stiefmütterlich behandelt werden könnte, zumal er dort in der Unterzahl ist. Vom neuen Bezirksvorstand, der fast ausschließlich aus dem alten Bezirk Nördlicher Schwarzwald stammt, wurde daher stets betont, dass man zusammenwachsen wolle und die alten Grenzen keine Rolle mehr spielen.

Nur ein Spieler aus dem Kreis Calw in der Auswahl So umgesetzt wurde das nicht immer. Für Irritation sorgte etwa im vergangenen Jahr ein geplantes Auswahlspiel in Dornstetten, bei dem die besten Spieler der Bezirksliga Nordschwarzwald gegen die besten Spieler der drei A-Ligen aus dem Bezirk gegeneinander antreten sollten. Für die Bezirksliga-Auswahl wurde kein einziger Spieler aus dem Kreis Calw nominiert, für die A-Liga-Auswahl nur einer.

Für neue Irritation sorgt nun ein internes Schreiben an alle Vereine aus dem ehemaligen Bezirk Nördlicher Schwarzwald, das unserer Redaktion vorliegt. Verwendet wird darin auch der umstrittene Begriff Alt-Bezirk. „Liebe Vereine im Alt-Bezirk Nördlicher Schwarzwald“, heißt es darin gleich in der Anrede. Eingeladen werden sie zu Stammtischen „in lockerer Runde“, die an verschiedenen Orten des ehemaligen Bezirks stattfinden. Der Bezirksvorsitzende Wolfgang Ottmar verdeutlicht in dem Schreiben: „Uns interessieren eure Anliegen, eure Herausforderungen und natürlich auch eure Ideen, wie wir gemeinsam den Fußball in unserer Region voranbringen können. Kritik? Selbstverständlich sind wir auch offen dafür.“

Drei der sechs Nagolder Vereine bleiben außen vor

Einmal im Monat soll ein solcher Stammtisch stattfinden. Gezielt eingeladen werden sollen dabei immer mehrere Nachbarvereine aus dem ehemaligen Bezirk Nördlicher Schwarzwald, die sich dann gemeinsam in einem Sportheim treffen. Nächster Termin ist der 7. Mai. Pikant: Obwohl es in Nagold stattfinden wird, sind nicht alle Nagolder Vereine eingeladen. Denn ins Vollmaringer Sportheim dürfen nur der SV Gündringen, der VfL Hochdorf, der FC Göttelfingen, der SV Baisingen, der SV Eutingen, die SG Rohrdorf/Eckenweiler, der TSV Weitingen, die SF Obertalheim, der FC Untertalheim und als Gastgeber der SV Vollmaringen kommen. Die anderen drei Nagolder Vereine SV Pfrondorf/Mindersbach, SF Emmingen und VfL Nagold bleiben außen vor.

Dennoch schreibt Ottmar in der Einladung: „Nun sind bereits zwei Jahre vergangen, seit aus den beiden bisherigen Bezirken Calw und Nördlicher Schwarzwald unser gemeinsamer Fußballbezirk Nordschwarzwald entstanden ist. Diese Zeit haben wir intensiv genutzt, um erste Strukturen aufzubauen, Kontakte zu knüpfen und den neuen Bezirk mit Leben zu füllen. Unser Fazit: Wir sind da schon verdammt weit gekommen.“