Nur „Alt-Bezirk“ eingeladen: Neues Schreiben im Fußballbezirk Nordschwarzwald löst Irritation aus

Der Fußballbezirk Nordschwarzwald lädt die Vereine aus dem „Alt-Bezirk“ Nördlicher Schwarzwald zu Treffen ein. Die Calwer Vereine bleiben außen vor – selbst beim Termin in Nagold.
Die WFV-Reform von 2024, die die Zahl der Fußballbezirke in Württemberg von 16 auf 12 reduzierte, traf den Kreis Calw im Besonderen. Denn während anderswo Bezirke einfach unverändert bestehen blieben oder zwei ganze Bezirke miteinander verschmolzen, wurde der alte Bezirk Böblingen/Calw aufgebrochen. Die Böblinger Hälfe kam zum Bezirk Stuttgart, die Calwer Hälfte zum Bezirk Nördlicher Schwarzwald. Die Befürchtung war da, dass im neuen Bezirk Nordschwarzwald der Kreis Calw stiefmütterlich behandelt werden könnte, zumal er dort in der Unterzahl ist. Vom neuen Bezirksvorstand, der fast ausschließlich aus dem alten Bezirk Nördlicher Schwarzwald stammt, wurde daher stets betont, dass man zusammenwachsen wolle und die alten Grenzen keine Rolle mehr spielen.