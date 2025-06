Nur 15 Jungtiere: Nabu zählt in Friesenheim und im Ried nur wenige Schleiereulen

1 Drei Jungtiere – eines wird hier von seinen Geschwistern verdeckt – befinden sich im Kasten in der evangelischen Kirche in Friesenheim. Foto: Bohnert-Seidel Waren es 2024 noch knapp 50 Jungtiere in Friesenheim und im Ried, sind es in diesem Jahr lediglich 15.







