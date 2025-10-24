Nun geht’s nach Stuttgart: Tänzer aus Schuttertal erhalten bronzenen „Stern des Sports“

Zum 22. Mal werden bei „Sterne des Sports“ besondere Projekte von Vereinen ausgezeichnet. Die Auszeichnungen auf Regionalebene wurden von der Lahrer Volksbank verliehen.
Engagement in einem Verein gehört für viele Menschen in der Region fest zu ihrem Alltag. Die Auswahl an Sportangeboten, Musikgruppen, Schützenvereinen und mehr ist groß, nicht wenige Gemeinschaften stecken viel Mühe in die Weiterentwicklung ihrer Angebote. Dies wurde jetzt bei der Preisverleihung „Sterne des Sports“ auf regionaler Ebene ausgezeichnet.