Nun geht’s nach Stuttgart: Tänzer aus Schuttertal erhalten bronzenen „Stern des Sports“

Zum 22. Mal werden bei „Sterne des Sports“ besondere Projekte von Vereinen ausgezeichnet. Die Auszeichnungen auf Regionalebene wurden von der Lahrer Volksbank verliehen.

Engagement in einem Verein gehört für viele Menschen in der Region fest zu ihrem Alltag. Die Auswahl an Sportangeboten, Musikgruppen, Schützenvereinen und mehr ist groß, nicht wenige Gemeinschaften stecken viel Mühe in die Weiterentwicklung ihrer Angebote. Dies wurde jetzt bei der Preisverleihung „Sterne des Sports“ auf regionaler Ebene ausgezeichnet.

Der Bundesverband der deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken zeichnet zum 22. Mal Vereine aus, die sich in besonderer Weise gesellschaftlich engagieren. Es geht dabei nicht um sportliche Leistungen, sondern um kreative und innovative Angebote, beispielsweise im Bereich Gesundheitssport, Jugendarbeit, Geschlechtergleichstellung, Vereinsmanagement oder Familien.

TV Lahr hat 2005 einen goldenen Stern erhalten

Zunächst wird der Wettbewerb auf lokaler Ebene ausgeschrieben. Die Volksbank Lahr beteiligte sich in diesem Jahr zum 16. Mal – seit 2021 war sie sogar durchgehend dabei. Die Vereine erhielten bei dieser Veranstaltung zunächst bronzene Sterne – beim landesweiten Wettbewerb gibt es dann als nächstes silberne. Die besten Angebote aus Baden-Württemberg bekommen noch die Chance auf einen goldenen Bundesstern.

Vorstand Peter Rottenecker äußerte sich bei der regionalen Verleihung im Lahrer Wertehaus sehr positiv über die Vereinslandschaft in der Region: „Zusammenhalt lernt man auch in der Schule. Aber vor allem lernt man das in den Vereinen. Wir leben in unsicheren Zeiten, da ist es so viel wert, rauszugehen und sich persönlich mit anderen Menschen zusammenzutun.“ Man sei sehr stolz auf die Erfolge in den vergangenen Jahren, so etwa beim TV Lahr, der im Jahr 2005 einen goldenen Stern auf Bundesebene gewann. Das Gleiche gelang dem TV Gengenbach 2022, und die Ringergemeinschaft Lahr gewann 2011 den silbernen Landesstern.

Insgesamt 4500 Euro Preisgeld für Vereine

Zehn Bewerbungen wurden in diesem Jahr bei der Volksbank Lahr eingereicht. Die Jury, bestehend aus Vertretern des Badischen Sportbundes, der Stadt Lahr und der Sportkoordination der Volksbank, suchte die besten heraus. Wer keinen Stern abräumen konnte, durfte sich bei der Verleihung zumindest über eine Urkunde und 250 Euro Preisgeld für die Vereinskasse freuen. Insgesamt wurde ein Preisgeld von 4500 Euro ausgeschüttet.

Der Siegerverein und damit stolzer Träger eines bronzenen „Stern des Sports“ ist der TV Schuttertal mit seiner Maßnahme „Generations Dance – Tanzen verbindet Jung und Alt“. Dort kommen Erwachsene über 60 bei regelmäßigen Tanzstunden gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen in Bewegung. Man möchte generationsübergreifende Begegnungen fördern und allen Spaß an Musik und Bewegung ermöglichen. Der TV Schuttertal wird am 17. November in Stuttgart bei der Siegerehrung auf Landesebene sein, um dort vielleicht auch noch einen silbernen Stern zu holen.

Für den Zweitplatzierten sponsort die Lahrer Volksbank eine Siegerprämie von 1000 Euro und einen kleinen bronzenen Stern. Der glückliche Gewinner in diesem Jahr ist hier die Reit- und Turniersportgemeinschaft Kempfenhof Seelbach. Den Preis erhielt der Verein, um sein Projekt „Gemeinsam stark in Sattel – wo Talente wachsen und Freundschaften reifen“ zu fördern, bei dem Mädchen unterstützt werden, die sich kein eigenes Pferd für den Reitsport leisten können.

Die Bundesverleihung

Bis zum 21. November werden in allen Bundesländern jeweils die silbernen Sterne des Sports verliehen. Dafür gibt es in der Regel 2500 Euro Preisgeld. Beim anschließenden Bundes-Wettbewerb liegt ein Preisgeld von 10 000 Euro aus, der Sieger des gesamten Wettbewerbs kann sich sogar über 14 000 Euro für seinen Verein freuen.