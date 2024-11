1 Dominik Bentele – hier noch in Aktion für den FV Bisingen – spielt mittlerweile in Sigmaringen. Foto: Kara

Dominik Bentele spielte unter anderem für den FC 07 Albstadt, FC Holzhausen, die SG Empfingen und den FV Bisingen. Seit dem Sommer läuft er für den SV Sigmaringen auf und schwärmt von diesem Club.









In diesem Jahr steht für den Bezirksligisten SV Sigmaringen keine Partie mehr auf dem Programm – auch Dominik Bentele ist daher schon in der Winterpause. Der 33-Jährige hat sich diese auch verdient, steht er doch bei 13 Toren in zwölf Einsätzen für seinen neuen Verein.