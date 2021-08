2 Verschiedene Hintergründe bringen eine Idee weiter – das ist eine der Ideen des Innovation Labs. (Symbolfoto) Foto: © Gajus – stock.adobe.com

Probleme mit innovativen Ideen lösen und dann vielleicht sogar ein Unternehmen gründen – das ist die Idee des Innovation Labs, an dessen neuer Auflage erstmals neben Studenten auch Berufserfahrene teilnehmen können. Die sollen das Programm noch besser machen.

St. Georgen - "Ich glaube fast jeder hat diese berühmte Idee in der Schublade", sagt Ursula Schuld, Projektleiterin der Innovations Labs bei bwcon und auch für das Angebot in St. Georgen verantwortlich. Doch dafür, die Idee auch vor einer größeren bunt gemischten Gruppe zur Diskussion zu stellen, brauche es Mut. "Manche trauen sich nicht, manche haben aber auch Angst, dass man ihnen die Idee klauen könnte. Aber man gewinnt – zumindest in dieser Frühphase – nur, wenn die Idee nicht in der Schublade bleibt", ist Schuld überzeugt. Die Möglichkeit dazu soll das Innovation Lab bieten, bei dem Gründungsinteressierte zusammen mit Gleichgesinnten die Möglichkeit haben, ihre Ideen zu diskutieren, weiterzuentwickeln und in der Folge eventuell sogar ein entsprechendes Unternehmen zu gründen.

Ziel: frühzeitig motivieren

Wie in so vielen Fällen macht’s auch bei der Entwicklung einer Geschäftsidee die Mischung. Denn verschiedene Menschen bringen unterschiedliche und breit gefächerte Ansichten, Perspektiven und Standpunkte in die Diskussion einer innovativen Idee mit ein. Deshalb gibt es für die dritte Auflage des St. Georgener Innovation Labs eine Neuerung: Während in den Vorjahren lediglich Studenten an dem Projekt teilnehmen konnten, ist es nun erstmals auch Berufserfahrenen, die eine Idee haben oder sich für eine eigene Gründung interessieren, geöffnet. Die Verantwortlichen erhoffen sich dadurch weitere Impulse für alle Teilnehmer – für die Stundenten genauso wie für die Berufserfahrenen.

Statistisch, berichtet Schuld, spiele jeder zehnte Arbeitnehmer mit dem Gedanken, sich selbstständig zu machen. Genau diese Menschen sollen die neue Auflage des Innovation Labs ansprechen und dazu ermutigen, sich stärker und auch schon ganz konkret mit diesem Gedanken auseinanderzusetzen. Ein besonderes Augenmerk legen die Verantwortlichen dabei auf Arbeitnehmer in Branchen und Unternehmen, in denen in der Zukunft große Umbrüche anstehen, die mit dem Abbau von Arbeitsplätzen einhergehen könnten. "Die Menschen wollen wir schon frühzeitig in Richtung einer möglichen Gründung motivieren", sagt Schuld.

Mehr als einmalige Aktion

Einen Gründungszwang gibt es nach der Teilnahme am Innovation Lab aber nicht. Das gehöre mit zu der Idee, die Teilnahme möglichst attraktiv zu machen, berichtet Schuld. Denn die Bedenken, die mit einer Existenzgründung einhergehen, sind Teils groß, erzählt Martin Friedrich, Geschäftsführer des Technologiezentrums in St. Georgen, in dem die Präsenztermine des kommenden Innovation Labs stattfinden werden. Natürlich gehöre das Scheitern einer Idee auch dazu – dass Innovation Lab biete aber einen recht geschützten Rahmen und die Möglichkeit, sich mit verschiedenen Partnern zu vernetzten und sich Hilfe zu holen.

Dass es ein solches Angebot gebe, sei schon eine Besonderheit, findet Thomas Wolf, Mitglied der Geschäftsleitung der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg und Geschäftsführer von Technology Mountains. Dass hier Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, aber einem gemeinsamen Interesse in dieser Form zusammentreffen können, sieht er als Brückenschlag, der die Grundlage dafür bildet, "dass es auch langfristig funktionieren kann". Das betont auch Sylvia Scholz, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Rottweil/Villingen-Schwenningen, die beim kommenden Innovation Lab erstmals als Kooperationspartner dabei ist: "Das ist viel mehr als eine einmalige Aktion." Immerhin würden beim Innovation Lab langfristige Kontakte vermittelt.

Corona-Effekte ausgleichen

Wolf von der IHK hofft, dass das Innovation Lab in der Region helfen kann, um einige der negativen Corona-Effekte auf Gründer zu minimieren. Denn bundesweit, berichtet er, hätten mehr als die Hälfte der Gründer coronabedingt aufgehört. Da ist Schuld zuversichtlich: Sie hat beobachtet, dass viele die Corona-Zeit genutzt hätten, um über eventuelle Geschäftsideen nachzudenken und diese weiterzuentwickeln. "Da brodelt jetzt ganz viel unter der Oberfläche", ist sie überzeugt – und hofft, dass das kommende Innovation Lab in St. Georgen einiges davon zu Tage fördern kann.

- Innovation Lab

Das kommende Innovation Lab startet am Samstag, 25. September, mit einer Auftaktveranstaltung im Technologiezentrum. Anschließend finden vier virtuelle Termine statt – jeweils am Freitagnachmittag. Im Dezember folgen ein Pitch-Training sowie der abschließende Unternehmens-Pitch, auf dessen Grundlage die Platzierungen festgelegt werden. Wer am Innovation Lab teilnehmen will, muss sich bis 15. September bewerben. Infos unter www.digital-mountains-hub.de/aktuelles/innovation-lab.

- Gründergarage

Ein weiteres Angebot für Gründungswillige und Gründer ist die Gründergarage der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, bei der die Teilnehmer einen Teil des Wissens vermittelt bekommen, das sie brauchen, um ihre Geschäftsidee erfolgreich zu realisieren. Wer in diesem Herbst – Start ist am 12. Oktober – dabei sein möchte, muss sich bis 20. September bewerben. Weitere Infos unter www.gruendergarage-sbh.de.