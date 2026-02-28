Nullnummer in Zimmern: Tabellenführer schafft gegen den TuS Ergenzingen nur ein 0:0

Das Team von Marc Genter kommt im ersten Spiel des Jahres nicht über ein 0:0 gegen den TuS Ergenzingen hinaus. Auch eine fünfzehnminütige Überzahl können die Zimmerner nicht nutzen.
0:0, dieses Auftaktspiel in die Restsaison zwischen dem SV Zimmern und TuS Ergenzingen war alles andere als vergnügunssteuerpflichtig. Marc Genter, Trainer des Tabellenführers, redete nach Abpfiff auch nicht um den heißen Brei herum: „Ich bin maßlos enttäuscht. Ohne gut gespielt zu haben, war das Momentum trotzdem auf unserer Seite.“