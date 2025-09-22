Nullnummer in Bösingen: Hausherren und Gruol/Erlaheim trennen sich Remis

In der Bezirksligapartie am Sonntagmittag zwischen der SGM Bösingen II/Beffendorf und der SGM Gruol/Erlaheim gibt es keinen Sieger und auch keine Torerfolge.
„Wir haben diszipliniert gespielt. Mit unserem Spiel bin ich zufrieden, auch wenn wir eigentlich ein oder zwei Tore hätten machen können. Aber momentan ist es halt so und wir treffen vorne wenig, aber daran arbeiten wir“, so SGM Gruol/Erlaheim-Coach Jochen Gihr nach dem 0:0-Unentschieden am Sonntagmittag in Bösingen gegen die SGM Bösingen II/Beffendorf.