Nullnummer in Bösingen: Hausherren und Gruol/Erlaheim trennen sich Remis

In der Bezirksligapartie am Sonntagmittag zwischen der SGM Bösingen II/Beffendorf und der SGM Gruol/Erlaheim gibt es keinen Sieger und auch keine Torerfolge.

„Wir haben diszipliniert gespielt. Mit unserem Spiel bin ich zufrieden, auch wenn wir eigentlich ein oder zwei Tore hätten machen können. Aber momentan ist es halt so und wir treffen vorne wenig, aber daran arbeiten wir“, so SGM Gruol/Erlaheim-Coach Jochen Gihr nach dem 0:0-Unentschieden am Sonntagmittag in Bösingen gegen die SGM Bösingen II/Beffendorf.

Und tatsächlich haben die Gäste nun in den vergangenen drei Partien „nur“ zwei Treffer erzielt, aber aus diesen Spielen auch zwei Punkte mitgenommen.

Belser trifft nur die Latte

Das Spiel am Sonntag war vor allem geprägt von vielen Aktionen im Mittelfeld und nur wenigen wirklich zwingenden Torchancen. Die beste Gelegenheit von Gruol/Erlaheim im ersten Abschnitt hatte Heiko Belser, der in Minute 36 vor dem gegnerischen Sechzehner einfach mal abzog; sein Schuss flog aber nur gegen die Latte. Zuvor waren die Abschlüsse beider Mannschaften entweder zu zentral auf den Torhüter oder gingen an den Toren vorbei, wie der artistische Fallrückzieher von Marvin Schlosser (27.).

Vor der Halbzeit hatte Gruol/Erlaheim zwar mehr Spielanteile; aber kurz vor dem Pausenpfiff, gehörte die größte Chance des ersten Abschnitts noch den Hausherren. Nach einem Eckball, kam aus dem Durcheinander heraus ein Abschluss auf das rechte Eck, wo Gästekeeper Giuliano Giacone schon geschlagen war. Für ihn rettete Jannik Sauter aber auf der Linie und verhinderte den Rückstand.

Im zweiten Abschnitt dann eigentlich bis auf zehn Minuten, in denen die Gäste weniger aktiv waren, das gleiche Bild wie in Halbzeit eins: Gruol/Erlaheim mit mehr Spielanteilen und auch mehr Chancen. Doch keine von ihnen fand den Weg ins Tor. Pascal Eith schoss nach einem schönen Dribbling flach am Tor vorbei (60.), und auch Top-Torjäger Fabio Müller wurde bei seinem Volley-Versuch in Minute 80 noch geblockt.

Bantle recht zufrieden

Auch die gefährlichste Aktion nach dem Seitenwechsel gehörte den Gästen, die in der Schlussphase eher auf die Führung drängten. Der platzierte Freistoß von Belser aus 25 Metern wurde zunächst noch von der Mauer abgefälscht, dann aber stark im rechten unteren Eck von Heim-Schlussmann Julian Kern pariert.

Insgesamt meinte Bösingen/Beffendorfs Trainer Manuel Bantle zum Spiel: „Gruol/Erlaheim hatte insgesamt mehr vom Spiel, auch mit dem Lattentreffer und auch hintenraus noch mal einigen brenzligen Situationen. Wir hatten nach vorne nur wenige Halbchancen, deshalb müssen wir heute mit dem Punkt leben.“

Statistik zum Spiel

SGM Bösingen II/Beffendorf: Kern; Hettich, Schneider, Mei, L. Schlosser (73. Lemperle), S.Lehmann, Eger, Haaga, Jauch (86. Supper), B.Bantle (65. J. Lehmann), M.Schlosser (90. Flamm).

SGM Gruol/Erlaheim: Giacone; N. Gihr, Adibelli, Belser, Ruf (72. Stemmer), Dormeyer, Müller, Siedler, Eith (86. Yilmaz), Sauter (80. Schumacher), Krampulz.

Tore: Fehlanzeige

Schiedsrichter: Claudius Strobel (Steinhofen).