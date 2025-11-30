Nullnummer für SC Lahr: Das sagen die Verantwortlichen zum umkämpften Derby in Hohberg

Verbandsliga: SV Niederschopfheim - SC Lahr 0:0. Der Aufsteiger aus Niederschopfheim hat dem Spitzenteam aus Lahr am Freitagabend ein torloses Remis abgetrotzt und somit zumindest neues Selbstvertrauen im Kampf um den Klassenerhalt gesammelt. Für die Lahrer war der Punkt gegen das Kellerkind im Aufstiegsrennen zu wenig. Primus Teningen, selbst mit 5:0 gegen Salem erfolgreich, ist nun erst einmal fünf Zähler weg. Verfolger Auggen, mit einem 1:0 gegen das Kellerkind aus Villingen knapp der Sieger, sitzt den Lahrern nun mit einem Zähler Abstand im Nacken.

Die Partie hätte beinahe mit einem Paukenschlag begonnen. Doch SVN-Stürmer Yannic Priéto scheiterte nach fünf Minuten am Pfosten des Lahrer Gehäuses. In der Folge übernahmen die Gäste das Kommando, doch Niederschopfheim war gut eingestellt und hielt mit viel Engagement dagegen. Auch Lahr hatte in der ersten Halbzeit Pech bei einem Pfostentreffer und so ging es mit einem verdienten Unentschieden in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel setzte sich die spielerische Überlegenheit der Gäste immer mehr durch. Lahr ließ Ball und Gegner laufen. Doch die Defensive der Gastgeber war an diesem Tag stets aufmerksam und ließ kaum gefährliche Tormöglichkeiten des Tabellenzweiten zu.

Zu viel Hektik am Ball

In der Schlussphase der Partie drückten die Gäste schließlich immer stärker auf die Führung und hatten bei einem Lattentreffer erneut Pech. Es blieb am Ende jedoch beim torlosen Unentschieden, welches sich die Gastgeber vor allem durch taktische Disziplin und Einsatz verdient hatten.

SVN-Coach Jan Herdrich war im Anschluss an die Partie voll des Lobes für den Auftritt seines Teams. „Von unserer Seite aus haben wir ein super Spiel gemacht. Leider geht der Ball bei unserem Pfostentreffer dem Torhüter an den Kopf und springt wieder raus und nicht ins Tor. Wir hatten viele Balleroberungen, weil Lahr ein wenig unsauber im Aufbau war, haben voll dagegengehalten, haben aber leider in ein oder zwei Situationen die Ruhe am Ball vermissen lassen. Da sind wir ein wenig hektisch geworden. Wir standen vor allem defensiv sehr gut“, so Herdrich. „Alle Jungs haben sich toll eingebracht, aber vor allem in der zweiten Halbzeit hätte ich mir noch ein wenig mehr Entlastung gewünscht. Lahr war dann schon etwas dominanter und hat uns laufen gelassen. Zudem hat Sinan Süme zweimal wirklich gut gehalten. Wir hatten dann auch das nötige Quäntchen Glück, das du in solchen Spielen brauchst, um gegen so einen starken Gegner auch zu punkten. Unterm Strich ist der Zähler aber verdient“, hält der Hohberger Trainer fest.

Drei Hochkaräter von Häußermann

Für Petro Müller, Sportlicher Leiter der SC Lahr, bleiben in der Bilanz zwei verlorene Punkte für die Dammenmühlen-Kicker zu bedauern. „Es war ein sehr verfahrenes Spiel und keine optimale Leistung von uns. Wir hatten ungewöhnlich viele Fehlpässe in unserem Spiel drin. Dazu kam, dass es Niederschopfheim, die zumeist verteidigt haben, auf dem kleinen Kunstrasen mit der Defensive auch einfacher hatten als wir mit der Offensive“, hebt Müller heraus. „Wenn wir unsere Chancen besser nutzen, gewinnen wir trotzdem das Spiel. Alleine Dennis Häußermann hatte drei hundertprozentige Möglichkeiten auf dem Fuß. 3:1 oder 4:1 geht das Spiel am Ende für uns aus, wenn die Chancen drin sind. Wir haben nur eine große Gelegenheit der Gastgeber zugelassen“, so Müller abschließend.

SV Niederschopfheim: S. Süme; Wagner, Leidinger (88. Mayer), Schillinger (75. E. Möschle), Prieto (65. Müller), Schaub (82. T. Möschle), Gerasch, Götz, Pies, Weingart (88. T. Süme), Eichhorn.

SC Lahr: Leptig; Stopp, Sö. Zehnle, Naletilic (67. Wirth), Bandle, Bross (90.+1 Giedemann), Häußermann, Allgaier, Kalt (90.+3 Elenschleger), Gutjahr, Kaufmann (81. Schumacher).