Nullnummer für SC Lahr: Das sagen die Verantwortlichen zum umkämpften Derby in Hohberg

Gegen die abstiegsbedrohten Hohberger aus Niederschopfheim gelang dem SCL am Freitagabend kein Treffer. Die Mannschaften trennten sich im Derby torlos.
Verbandsliga: SV Niederschopfheim - SC Lahr 0:0. Der Aufsteiger aus Niederschopfheim hat dem Spitzenteam aus Lahr am Freitagabend ein torloses Remis abgetrotzt und somit zumindest neues Selbstvertrauen im Kampf um den Klassenerhalt gesammelt. Für die Lahrer war der Punkt gegen das Kellerkind im Aufstiegsrennen zu wenig. Primus Teningen, selbst mit 5:0 gegen Salem erfolgreich, ist nun erst einmal fünf Zähler weg. Verfolger Auggen, mit einem 1:0 gegen das Kellerkind aus Villingen knapp der Sieger, sitzt den Lahrern nun mit einem Zähler Abstand im Nacken.