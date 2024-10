Null Euro Förderung: Bisingen geht bei Hochwasserhilfen leer aus

1 Ein Blick auf den Marktplatz: Zu sehen sind Schäden am Pflasterbelag, am Brunnen, im Hintergrund stehen vom Wasser verschobene Autos. (Das Foto entstand am 2. Mai, 19.40 Uhr.) Foto: Kauffmann

Bisingen bleibt sprichwörtlich im Regen stehen: Während andere Gemeinden nach Hochwasserereignissen vom Land üppig gefördert werden, erhält Bisingen keinen einzigen Cent.









D as Land Baden-Württemberg verteilt Fördermittel wegen Unwetterschäden und die Verwaltungsspitze des Regierungsbezirks jubelt. Regierungspräsident Klaus Tappeser lässt sich in einer Pressemitteilung so zitieren: „Wir sind froh, dass das Land mit diesen zusätzlichen Mitteln finanziell hilft. Das Geld ist unerlässlich für die Unterstützung unserer Kommunen und die Wiederherstellung der Infrastruktur.“