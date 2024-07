Bezirksimker zeigten Einblicke in die Welt der Bienen

1 Gute Stimmung beim Bienengartenfest der Bezirksimker Foto: Gleiser

Das Bienengartenfest des Bezirksimkervereins Nagold begeistert Besucher mit vielfältigem Programm.









Das Bienengartenfest in Mindersbach war laut Mitteilung ein voller Erfolg und zog am vergangenen Wochenende zwischen 500 und 600 Besucher an. Das vielfältige Programm bot Unterhaltung und Informationen für Groß und Klein und machte das Fest zu einem unvergesslichen Erlebnis.