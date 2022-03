1 Für die Zwölfjährige kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Ein zwölf Jahre altes Mädchen ist am Montagnachmittag vom Balkon der elterlichen Wohnung im fünften Stock gestürzt. Für das Mädchen kam jede Hilfe zu spät.















In Nürnberg ist ein zwölf Jahre altes Mädchen von einem Balkon in den Tod gestürzt. Das Kind sei aus zunächst ungeklärter Ursache von der im fünften Stock gelegenen elterlichen Wohnung im Stadtteil Schoppershof in die Tiefe gefallen, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Dienstag mit. Es sei von einem tragischen Unglücksfall auszugehen.

Das Mädchen befand sich demnach zur Unglückszeit am Montagnachmittag mit einem Elternteil in der Wohnung. Rettungskräfte versuchten noch, das vor dem Mehrfamilienhaus auf dem Boden liegende Mädchen zu reanimieren. Es sei aber jede Hilfe zu spät gekommen.