1 Die ehemalige Synagoge Haigerloch Foto: Kost

Vor 80 Jahren, am 1. Dezember 1941, hat die systematische Deportation der jüdischen Bevölkerung aus Württemberg und Hohenzollern begonnen – auch aus dem heutigen Zollernalbkreis. Um die Erinnerung daran wachzuhalten, hat die Landeszentrale für politische Bildung ein Lese- und Arbeitsheft herausgegeben, das die Geschichte von Ächtung der Juden bis zu deren Vernichtung widerspiegelt.















Zollernalbkreis - Schon der Titel sagt alles: "Wir fragten uns, ob wir unser Zuhause je wiedersehen würden", ist das neue Lese- und Arbeitsheft der Landeszentrale für politische Bildung in der Reihe "Materialien" über die Deportation der Jüdinnen und Juden aus Württemberg und Hohenzollern in den Jahren 1941 bis 1945 überschrieben

Zeitlicher Fixpunkt ist der 1. Dezember 1941: An diesem Tag wurden vom Stuttgarter Nordbahnhof etwa 1000 Jüdinnen und Juden aus Württemberg und Hohenzollern nach Riga deportiert. Sie landeten in Ghettos, Lagern und Vernichtungsstätten wie Theresienstadt und Auschwitz. Von mehr als 2500 deportierten Juden kamen lediglich 180 mit dem Leben davon.

Die Publikation beleuchtet die Verfolgung und Entrechtung der jüdischen Bevölkerung seit 1933, den Ablauf und die Zielorte der Deportationen, die Ghettos, Lager und Vernichtungsstätten im besetzten Osten Europas sowie das Schicksal der Deportierten. Das Heft ist in enger Zusammenarbeit der Landeszentrale mit dem Gedenkstättenverbund Gäu-Neckar-Alb mit seinem Geschäftsführer Martin Ulmer und den Gymnasiallehrkräften Ursula Hepp (Stuttgart), Lars Mayr (Laupheim) und Markus Fiederer (Meßkirch) sowie Katrin Hammerstein, Andreas Schulz und Ellen Eisele von der Landeszentrale für politische Bildung entstanden. Die Autoren geben einen Überblick über die Geschehnisse, die in Zusammenhang mit den Deportationen der württembergischen und hohenzollerischen Jüdinnen und Juden stehen, und regen zur kritischen Auseinandersetzung mit den Themen Antisemitismus, Ausgrenzung und Verfolgung an. Der Fokus liegt auf der Perspektive der Opfer des nationalsozialistischen Regimes; der Blick wird aber auch auf die Verantwortlichen für die Deportationen gelenkt. Thematisiert werden auch die juristische Aufarbeitung und das Gedenken an die Deportationen seit 1945. Die 14 Texteinheiten werden durch Arbeitsmaterialien und Aufgaben für Schülerinnen und Schüler ergänzt.

Die Juden im Land lebten meist in Dörfern und kleinen Städten wie Hechingen oder Haigerloch. Unter ihnen waren Händler, Fabrikanten, Ärzte oder Rechtsanwälte. Ab 1933 wurden sie systematisch ausgegrenzt und geächtet; dies gipfelte in der "Reichspogromnacht", in der Synagogen und jüdische Geschäfte angezündet und verwüstet wurden. Danach begann eine Zeit der Ghettoisierung und Vernichtung.