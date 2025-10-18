NS-Zeit im Kreis Calw: Wie durch den Arzt Gerhard Lang 492 Menschen zwangssterilisiert wurden

Durch das Mitwirken des Arztes Gerhard Lang wurden in der NS-Zeit 492 Menschen im Kreis Calw zwangssterilisiert. Darüber sprach der Heimatforscher Gabriel Stängle im Nagolder Kubus.
Ein Arzt meldet dem Gesundheitsamt, dass seine Patientin psychisch krank ist. Ein Gericht entscheidet ohne Anhörung: Diese Frau soll niemals Kinder bekommen. Sie folgt der Aufforderung, sich sterilisieren zu lassen, nicht. Schließlich wird sie von der Polizei abgeholt und in der Tübinger Frauenklinik gegen ihren Willen sterilisiert.