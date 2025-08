NS-Zeit: Wo Hitler Ehrenbürger war – oder ist?

Viele Gemeinden und Städte ernannten Adolf Hitler während der NS-Zeit zum Ehrenbürger. In Offenburg hat der Gemeinderat ihm diese Würde nun, 80 Jahre nach Ende der Naziherrschaft, aberkannt. Die rechtliche Klarstellung war laut Stadtverwaltung nötig, denn die Beschlüsse zur Aberkennung, die 1946 nach Ende des Zweiten Weltkriegs gefasst wurden, seien fehlerhaft gewesen. So seien die damaligen Gemeinderäte damals davon ausgegangen, dass die Ehrenbürgerschaften von Hitler, Hindenburg und einer weiteren Person, mit deren Tod erloschen waren.

Zwar gilt eine Ehrenbürgerschaft grundsätzlich auf Lebenszeit. Bei Adolf Hitler gibt es aber einige Unklarheiten, weswegen einige Städte und Gemeinden Deutschlands ihm die Ehrenbürgerschaft ausdrücklich posthum aberkannt haben. Oft wird dieser Akt als symbolisch angesehen. Einige sehen das als nicht nötig an und argumentieren, dass die Ehrenbürgerschaft mit dem Tod erlischt (siehe Info). Auch im Kinzigtal haben einige Städte und Gemeinden Hitler in der NS-Zeit zum Ehrenbürger ernannt, weniger haben ihm diese Würde wieder aberkannt.

In Haslach wurde Hitler am 29. März 1933 zum Ehrenbürger und die Engelstraße in Adolf-Hitler-Straße umbenannt. Drei Monate später wurden auch Reichspräsident Paul von Hindenburg und Reichsstatthalter Robert Wagner diese Ehre zuteil. Bereits im Jahr 1946 wurde dies annulliert. Die Haslacher waren nicht die ersten, die dies vornahmen. In der Nachbarstadt Hausach war Hitler etwas früher zum Ehrenbürger ernannt worden, nämlich am 27. März 1933. Den Antrag, der sich neben Hitler auch auf dem NSDAP-Gauleiter und Reichskommissar Robert Wagner bezog, stellte NSDAP-Ortsgruppenleiter Eugen Hakelberg am 25. März 1933.

Mehrheit des Hausacher Rats bei Zentrumspartei

Hakelberg bat „um beschleunigte Einberufung des Gemeinderats zur Abstimmung des Antrags“.

Mit dieser Forderung sollte wohl der Druck zur Annahme des NSDAP-Antrags erhöht werden. Zwar hatten die Nationalsozialisten bei den Reichstagswahlen vom 5. März 1933 keine Mehrheit in Hausach, diese lag immer noch bei der katholischer Zentrumspartei und Sozialdemokratie. Aber zwei Tage zuvor, am 23. März 1933, hatte die Zentrumspartei, die Vorläuferin der späteren CDU, dem sogenannten Ermächtigungsgesetz für Adolf Hitler unter Drohungen und Einschüchterungen zugestimmt und sich so quasi an die Seite Hitlers gestellt. Die Hausacher Gemeinderäte des Zentrums steckten also in der Zwickmühle. Und so stimmten sie der Ehrenbürgerwürde Hitlers und Wagners am 27. März 1933 zu. Die Eisenbahnstraße wurden diesem Zuge in Robert-Wagner-Straße umbenannt. Auch die Hauptstraße und Haslacher Straße wurden per Ratsbeschluss am 27. September 1939 zur Adolf-Hitler-Straße. Auf Initiative von Schülern der Graf-Heinrich-Schule wurde Hitler 2011 in Hausach die Ehrenbürgerwürde durch Beschluss des Gemeinderats aberkannt.

Auch in Gutach war Hitler Ehrenbürger. Im Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 18. April 1933 heißt es unter dem Stichwort Ehrungen: „Im Benehmen und im Einverständnis mit der hiesigen Ortsgruppe der NSDAP nimmt der Gesamtgemeinderat den 20. April als Geburtstag des Reichskanzlers Adolf Hitler zum Anlass, Reichspräsidenten Generalfeldmarschall von Hindenburg, Reichskanzler Adolf Hitler, Reichskommissar Robert Wagner das Ehrenbürgerrecht der Gemeinde Gutach zu verleihen.“

Curt Liebich übernahm Gestaltung der Urkunde

Curt Liebich sollte die künstlerische Aufmachung der Urkunden übernehmen. Eine offizielle Aberkennung scheint es in Gutach bisher nicht gegeben zu habe, zumindest gibt es darauf keine Quellenhinweise.

Obwohl in Steinach alle Gemeinderatssitze im Frühjahr 1933 von Zentrumsleuten besetzt waren, wurde Hitler in einem einstimmigem Ratsbeschluss am 2. April auf Antrag der NSDAP-Ortsgruppe zum Ehrenbürger ernannt. Außerdem wurde die Hauptstraße bis zum Rathaus nach ihm benannt; die Dorfstraße nach Robert Wagner. Auch in Steinach gab es bis dato keine Quelle, die auf offizielle Aberkennung der Ehrenbürgerwürde Hitlers hinweist.

Die Stadt Wolfach nahm die Auszeichnung Adolf Hitlers und Paul von Hindenburg zum Ehrenbürger am 21. März 1933 vor. Die Urkunden unterzeichneten ein NS-Gemeinderat, drei Mitglieder der Zentrumsfraktion und je ein Mitglied des evangelischen Volksdienstes und der SPD. Der Vorgang war wohl das Resultat zahlreicher Propagandaaktionen, die NSDAP-Ortsgruppe seit dem Ermächtigungsgesetz 1930 ausgeführt hatten, darunter Aufmärsche der SA. Die Ehrenurkunden für Hitler und von Hindenburg wurden vom Kunstmaler Eduard Trautwein gestaltet. Ob die Stadt Wolfach die Ehrenbürgerschaften offiziell aberkannt hat, dafür gibt es keine keine eindeutigen Quellenhinweise.

Symbolischer Akt

Für Kriegsverbrecher hat eine Direktive des Alliierten Kontrollrats in Deutschland den Verlust des Ehrenbürgerrechts festgelegt, was mangels gerichtlicher Verurteilung aber nicht für Adolf Hitler galt. Viele Städte haben aus diesem Grund Hitler die Ehrenbürgerwürde ausdrücklich posthum und als symbolischen Akt entzogen. Einige Städte in Deutschland haben mit der Begründung, dass die Ehrenbürgerschaft ohnehin mit dem Tod erloschen sei, keine Aberkennung vorgenommen.