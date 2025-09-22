NS-Widerstand in Nagold: Dekan Gümbel verlässt demonstrativ die Kirche

Glaube und Widerstand: In Nagold wird mit einem Vortrag an die Protestdemonstration am 5. Mai 1940 von Dekan Gümbel in der Stadtkirche erinnert.
In diesem Jahr wird vielerorts an das Ende des Zweiten Weltkrieges und der nationalsozialistischen Herrschaft vor 80 Jahren erinnert. Über die Vorgänge auf Reichsebene ist viel bekannt. Doch wie war es hier im nördlichen Schwarzwald? Wo gab es in der unmittelbaren Umgebung widerständiges Handeln gegen den Nationalsozialismus? Wer waren die maßgeblichen Akteure und wie war ihr Vorgehen?