Gehören Hindenburg und Co. auf Straßenschilder?

1 In Balingen gibt es unter anderem eine Hindenburgstraße. Foto: Eyckeler

Unser Leser Walter Wadehn aus Hechingen hat zu den geplanten Zusatzhinweisen an umstrittenen Straßenschildern eine ganz klare Meinung.









Link kopiert



Leider gibt es heute im demokratischen Deutschland noch in vielen Städten, so auch in Balingen , Plätze, die den Namen Hindenburg oder anderer Helfershelfer des Naziregimes tragen.