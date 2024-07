NS-Verbrechen: Beihilfe zu Massenmord? BGH prüft Urteil gegen KZ-Sekretärin

1 Das Bundesgerichthof überprüft das Urteil gegen eine frühere Sekretärin des KZ Stutthoff bei Danzig. (Foto: Archiv) Foto: Christian Charisius/dpa/Pool/dpa

Eine ehemalige Schreibkraft aus dem KZ Stutthoff ist wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 10.000 Fällen schuldig gesprochen worden. Ob dieses Urteil rechtskräftig wird, muss der BGH entscheiden.









Leipzig (dpa) - Kann eine zivile Schreibkraft in einem Konzentrationslager Beihilfe zum NS-Massenmord in mehr als 10.000 Fällen geleistet haben? Über diese Frage verhandelt heute der Bundesgerichtshof (BGH). Der 5. Strafsenat in Leipzig muss entscheiden, ob ein Urteil gegen die inzwischen 99-jährige ehemalige KZ-Sekretärin Irmgard F. Bestand hat.