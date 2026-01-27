NS-Dokuzentrum Freiburg: Sonderausstellung beleuchtet Zeitzeugen aus verschiedenen Blickwinkeln

Die Sonderausstellung „Ende der Zeitzeugenschaft?“ im Dokumentationszentrum-Nationalsozialismus in Freiburg zeichnet die Entwicklung und den Umgang mit Holocaust-Überlebenden nach.
Was passiert, wenn es keine Zeitzeugen mehr gibt? Wie kann man die Erinnerungskultur aufrecht erhalten, wenn es keine Überlebende des Holocaust mehr gibt, die von ihren Erfahrungen erzählen können? Dieser Frage widmet sich die erste Sonderausstellung „Ende der Zeitzeugenschaft?“ im Dokumentationszentrum Nationalsozialismus (DZNS). Dabei werden nicht die einzelnen Personen mit ihren Biografien in den Fokus gerückt, sondern die verschiedenen Aspekte der Erinnerungskultur beleuchtet. Die Ausstellung zeig hinterfragt, was Zeitzeugenschaft ist und welche Bedeutung sie in der Gesellschaft seit 1945 hat.