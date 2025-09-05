NRW: Messerangriff auf Lehrerin an Berufskolleg - Tatverdächtiger gefasst
1
An einer Schule in Nordrhein-Westfalen läuft ein größerer Polizeieinsatz. (Symbolbild) Foto: Justin Brosch/dpa/Justin Brosch

Nach dem Angriff auf eine Lehrerin in Essen hat die Polizei den Tatverdächtigen festgenommen. Dabei kam es zu Schüssen, der Verdächtige wurde verletzt.

Nach dem Angriff auf eine Lehrerin an einer Berufsschule in Essen ist der Tatverdächtige festgenommen worden. Bei der Festnahme sei es zum Schusswaffengebrauch durch Polizisten gekommen, teilte die Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt am Freitag mit. Der Tatverdächtige sei dabei verletzt worden. Er wurde medizinisch behandelt. Er sei zuvor von Beamten zweifelsfrei identifiziert worden, hieß es.

 

Bei dem Angriff am Freitag hatte die Lehrerin den Angaben zufolge eine Stichverletzung erlitten. Die Polizei war daraufhin mit zahlreichen Kräften an der Berufsschule im Einsatz. Die Lehrerin wurde von Rettungskräften versorgt und kam in ein Krankenhaus.

Zu den Hintergründen oder dem mutmaßlichen Täter machte ein Polizeisprecher auf Nachfrage zunächst keine näheren Angaben. Auch zur Schwere der Verletzung der Lehrerin äußerte sich die Polizei zunächst nicht. Die Ermittlungen dauerten an.

 