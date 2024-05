Vermisste Dreijährige in Köln wieder da

1 In Köln-Kalk wird ein drei Jahre altes Mädchen vermisst (Symbolbild). Foto: Lino Mirgeler/dpa

Am Freitagabend wurde ein Mädchen nach einem Spaziergang mit seiner Tante im Bürgerpark in Köln-Kalk vermisst. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Nun gibt es eine gute Nachricht.









Köln - Eine am Freitagabend verschwundene Dreijährige ist am Morgen wieder aufgetaucht. Das Mädchen befinde sich in der Obhut der Polizei und sei dem Augenschein nach wohlauf, sagte ein Behördensprecher. Weitere Angaben machte er zunächst nicht.