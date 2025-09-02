Novalis in Mötzingen feiert: Kontakt zu den Kunden ist persönlicher geworden

Das inzwischen umgebaute Geschäft Novalis feiert am Freitag in Mötzingen mit Livemusik das 20-jährige Bestehen. Die Branche hat sich durch Online und nach Corona verändert.

Das Novalis lädt zum Entdecken ein. Ganz aktuell ist die Zahl nicht mehr, doch als sie via Google erhoben wurde, zeigte sich, dass die Kunden rund zweieinhalb Stunden im Geschäft von Inhaberin Tanja Stiegele verweilten. Viele Haushaltsgegenstände und Accessoires lassen offenbar die Zeit vergessen. „Manche Kunden haben mir schon gesagt, dass sie hierherkommen, um eine Auszeit zu haben“, erzählt Stiegele.

Das ehemalige Raiffeisen-Gebäude hat sich in den vergangenen Monaten verändert. Nach neuen Fenstern und einer Isolierung, die es den drei Mitarbeitern nun auch in kälteren Jahreszeiten angenehmer macht, wurde auch das Dach erneuert. Zwei weitere Gebäude hinter dem Geschäft wurden abgerissen.

Seit Umbau auch Floristik

Mit dem Umbau ist das Angebot durch Floristik erweitert worden. Ursprünglich ist Stiegele von Kunden auf Blumen gebracht worden, die, nachdem sie ein Geschenk gekauft hatten, meinten, jetzt müssten sie noch in einen Blumenladen.

In Zeiten, in denen es beim Discounter Blumen im Kassenbereich gibt, macht Floristik für Stiegele dennoch Sinn. Zwei ihrer Mitarbeiterinnen seien Floristinnen. Blumen und Gestecke würden deshalb fachkundig und mit Liebe vorbereitet. Und die Pflanzen auch richtig gepflegt.

Corona und auch der Schub, den dies dem Online-Handel gebracht habe, hat sich auch auf das Novalis nachhaltig ausgewirkt. Es sei schon ruhiger geworden im Vergleich zu früher, sagt Stiegele. Auf der anderen Seite sei aber auch der Kontakt zu den Kunden persönlicher geworden.

Service erweitert

Neben dem umfangenreichen Angebot von Geschirr über Ausstattungsgegenständen und vielen kleinen Accessoires bis hin zu Kreidefarben, erweitert Stiegele nun auch mit einem neuen Service. So kann man bei in dem Mötzinger Geschäft nun auch festliche Dekorationen für besondere Anlässe wie Jubiläen oder Hochzeiten leihen.

Am Freitag, 5. September, werden die 20 Jahre Novalis in der Niederwiesenstraße ab 15 Uhr mit einer Bewirtung gefeiert. Ab 18 Uhr sorgt Alex Vees für Unterhaltung mit Livemusik.