Novalis in Mötzingen feiert: Kontakt zu den Kunden ist persönlicher geworden

Das inzwischen umgebaute Geschäft Novalis feiert am Freitag in Mötzingen mit Livemusik das 20-jährige Bestehen. Die Branche hat sich durch Online und nach Corona verändert.
Das Novalis lädt zum Entdecken ein. Ganz aktuell ist die Zahl nicht mehr, doch als sie via Google erhoben wurde, zeigte sich, dass die Kunden rund zweieinhalb Stunden im Geschäft von Inhaberin Tanja Stiegele verweilten. Viele Haushaltsgegenstände und Accessoires lassen offenbar die Zeit vergessen. „Manche Kunden haben mir schon gesagt, dass sie hierherkommen, um eine Auszeit zu haben“, erzählt Stiegele.