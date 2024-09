Nova in Friesenheim: Gewerbeschau wird so groß wie noch nie

1 Freuen sich auf das Festwochenende (von links): Eduard Silberer (Vorstand Werbegemeinschaft), Julia Berger (Wirtschaftsförderung), Mark Arnold (Vorstand Werbegemeinschaft), Charlotte Schubnell (Bürgermeisterstellvertreterin), Frank Oehlcke (Vereinsgemeinschaft) und Timo Siefert (Vorsitzender Vereinsgemeinschaft Friesenheim. Foto: Bohnert-Seidel

Ein großes Festwochenende steht den Menschen aus nah und fern in Friesenheim bevor: Bestens gerüstet sind die Werbegemeinschaft und die Vereinsgemeinschaft Friesenheim für die Gewerbeschau Nova und das Bürgerfest.









Sowohl die Werbegemeinschaft als auch die Vereinsgemeinschaft freuen sich bereits jetzt auf das Wochenende vom 20. bis 22. September. Mit knapp 40 Ständen wird die 43. Gewerbeschau Nova so groß wie noch nie. „Mit den Anmeldungen sind wir sehr zufrieden“, betont Mark Arnold vom Vorstand. „Das heißt, die Nova steht weiterhin hoch im Kurs“, betont Arnold weiter. Die hohe Bedeutung des Themas „Job“, soll auch in diesem Jahr in den Blickpunkt rücken.