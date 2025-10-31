Notunterkünfte in Balingen: Stadt hat einen „sozialen Hausmeister“ gefunden

Die Stadt Balingen plant neue Notunterkünfte. Diese zu betreuen zählt zu den Hauptaufgaben des neuen Hausmeisters, allerdings waren auch soziale Aspekte bei der Suche gefragt.

Die Balinger Gemeinderäte waren sich einig: Ein Hausmeister für die städtischen Notunterkünfte sei dringend notwendig, da die Aufgaben und anfallenden Arbeiten seit Jahren zunehmen. Dass ein Hausmeister aber auch die Arbeit einer aufsuchenden Sozialbetreuung und Beratung übernehmen sollte, sahen einige im Gemeinderat kritisch.

Für ein normales Hausmeistergehalt werde man niemanden finden, der solche zusätzlichen Aufgaben übernimmt, hieß es dazu seitens der FDP-Fraktion. Den sozialen Aspekt könne man über das Ehrenamt abwickeln, so der Vorschlag.

Besondere Erfahrungen waren gewünscht

In der Stellenausschreibung suchte die Stadtverwaltung also in erster Linie nach einem klassischen Hausmeister für die Betreuung der Notunterkünfte bei der zunächst eine abgeschlossene Ausbildung in einem handwerklichen oder technischen Beruf sowie Erfahrung in den Bereichen Elektro, Heizung und Sanitär gefordert waren.

Als wünschenswert wurde aber zudem Erfahrung in der Arbeit mit Menschen in schwierigen Lebenssituationen, idealerweise in Notunterkünften angegeben.

Suche war erfolgreich

Das Ergebnis: Die Ausschreibung sei auf große Resonanz gestoßen und es seien zahlreiche Bewerbungen bei der Stadt eingegangen. Die Qualifikationen hätten von handwerklichen Ausbildungen bis zu Hochschulabschlüssen gereicht, wie die Stadt auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt. Die freudige Kunde: Die Stadtverwaltung hat einen passenden Bewerber gefunden und eingestellt. Er soll noch in diesem Jahr seinen Dienst antreten. Zu seinen Aufgaben zählt dann beispielsweise die Mithilfe bei der Unterkunftszuteilung, regelmäßige Kontrollen der Einrichtungen, kleinere Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten sowie die Überwachung und Bedienung technischer Anlagen.

Ansprechpartner für die Bewohner

Darüber hinaus fungiert er als Ansprechpartner für die Bewohner, unterstützt bei organisatorischen Abläufen und trägt mit seiner sozialen Kompetenz dazu bei, ein geordnetes und respektvolles Miteinander in den Unterkünften zu fördern. Über die Unterbringung durch die Stadt und die Tätigkeiten im Rahmen der neu geschaffenen Stelle hinaus wäre laut Stadtverwaltung zudem eine ehrenamtliche Unterstützung in Bezug auf soziale und persönliche Belange wünschenswert.

Aktuelle Situation

Die derzeit als Notunterkünfte genutzten Gebäude der Stadt seien in befriedigendem baulichen Zustand. Die Einrichtungen bieten den notwendigen Schutz und die angemessene Grundausstattung einer Notunterkunft. Die hygienischen Zustände und die Ordnung vor Ort lägen jedoch in der Verantwortung der Bewohner.

Baubeginn der neuen Unterkünfte im Frühjahr geplant

Aktuell gebe es zwar keine besonders bemerkenswerten Probleme im Zusammenhang mit den Notunterkünften. Gleichwohl sei das Zusammenleben von Menschen in dieser Situation naturgemäß mit gewissen Herausforderungen verbunden, berichtet die Stadt. Diese würden im Rahmen der bestehenden Zuständigkeiten und Möglichkeiten aufmerksam begleitet.

Der Baubeginn für die neuen städtischen Unterkünfte sei je nach Witterung für das Frühjahr 2026 geplant. Mit der Fertigstellung rechne man im August/September 2026 .