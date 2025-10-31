Notunterkünfte in Balingen: Stadt hat einen „sozialen Hausmeister“ gefunden

Die Stadt Balingen plant neue Notunterkünfte. Diese zu betreuen zählt zu den Hauptaufgaben des neuen Hausmeisters, allerdings waren auch soziale Aspekte bei der Suche gefragt.
Die Balinger Gemeinderäte waren sich einig: Ein Hausmeister für die städtischen Notunterkünfte sei dringend notwendig, da die Aufgaben und anfallenden Arbeiten seit Jahren zunehmen. Dass ein Hausmeister aber auch die Arbeit einer aufsuchenden Sozialbetreuung und Beratung übernehmen sollte, sahen einige im Gemeinderat kritisch.