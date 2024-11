1 Mit diesem Bild wirbt die Initiative für ihr Anliegen. Foto: Hempel

Viele Eltern sind wegen fehlender Kinderärzte zunehmend in Sorge. Jetzt hat eine Initiative auch für den Kreis Rottweil eine Petition gestartet.









Die Elterninitiative „Kinder brauchen Kinderärzte!“ lässt nicht locker. Angesichts des Mangels an Kinderärzten wenden sich die Akteure mit einem offenen Brief an alle Mandatsträger des Landkreises Rottweil und weiterer Landkreise.