Notrufe wegen Meteorit: Meteoritenteil beschädigt Hausdach - weitere Untersuchungen

Ein lauter Knall, ein Feuerblitz am Himmel, ein getroffenes Haus: Ein Meteorit sorgt für Aufregung. Viele Menschen wenden sich an die Behörden.
Koblenz - Es ist ein sehr seltenes Ereignis: Ein Meteoritenteil hat in Koblenz ein Hausdach beschädigt. Bei dem Einschlag am Sonntagabend entstand nach Angaben des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz eine etwa fußballgroßes Loch. Der Meteoritenteil traf erst das Dach und dann das Schlafzimmer des Hauses - verletzt wurde aber niemand. "Es waren auch Personen in dem Gebäude, aber nicht innerhalb dieses Raumes", sagte Benjamin Marx, der Einsatzleiter der Feuerwehr Koblenz.