1 Sie leiten die Integrierte Leitstelle gemeinsam: Andreas Noth (vorne) und Holger Pfeifle. Foto: Siegmeier

Wer im Kreis Rottweil einen Notruf unter 112 absetzt, den Kassenärztlichen Notdienst unter 116 117 anwählt, oder die 0741/192 22, der landet in der Integrierten Leitstelle von DRK Kreisverband und Landratsamt. Von hier aus werden die Einsätze koordiniert. Wir blicken hinter die Kulissen.















Rottweil - Die rote Lampe am Funktisch blinkt. Ein Notruf geht ein. Routine für Andreas Noth, einer der beiden Leiter der Leitstelle, und seinen Kollegen, der gemeinsam mit ihm Dienst hat. Am anderen Ende der Leitung erklingt eine aufgeregte Stimme. Andreas Noth bringt das nicht aus der Ruhe. Das ist für ihn Alltag. Ruhig stellt er seine Fragen: "Wo ist das Ereignis?, "Wer ruft an?, Was ist geschehen?". Eine Frage nach der anderen wird abgehandelt. Parallel dazu füllt Noth die Maske an seinem Bildschirm aus.