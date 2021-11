1 Die App "Nora" ermöglicht ihren Nutzern einen digitalen Notruf an Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. (Symbolfoto) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Oberndorf - Die App "Nora" wurde Ende September veröffentlicht, um auch auf digitalem Weg einen Notruf absetzen zu können. Die Software für Smartphones funktioniert tatsächlich und die digitalen Notrufe werden durchgestellt, bestätigt das verantwortliche Innenministerium Nordrhein-Westfalen auf der "Nora"-Webseite.

Doch das funktioniert aktuell nur bei den Nutzern, die sie bereits heruntergeladen haben, als sie noch ganz neu war. Andere haben wiederum keinen Zugriff - auch, wenn das bei einem Telefon-Ausfall der 110 und 112 eine mögliche Alternative gewesen wäre.

So war die "Nora"-Software in der Leitstelle Rottweil nicht von den Problemen betroffen und funktionierte während der Störung weiterhin, wie Holger Pfeifle, Leiter der Integrierten Leitstelle, auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt. Auch die Rufnummer für Krankentransporte sowie die 116117 des ärztlichen Notdiensts wären durchgehend erreichbar gewesen.

Warum ist die Notfall-App nicht mehr verfügbar?

Hintergrund der Probleme sind technische Schwierigkeiten, die sich durch die große Nachfrage nach so einer App ergeben haben. Der Ansturm wurde wohl schlicht nicht verkraftet. Dadurch wären nun "Arbeiten an der Infrastruktur für das Notruf-System nötig geworden", heißt es auf der "Nora"-Website. Die Anwendung wurde deswegen aus den App-Stores von Google und Apple genommen - "vorläufig", wie die Entwickler auf der Webseite versichern.

In diesen Fällen gibt es weiterhin Zugang zu "Nora"

Da sich Notrufe in der App ohne Spracheingabe und Tonausgabe absetzen lassen und sich stattdessen durch die fünf W-Fragen getippt wird, ist sie für sprach- oder hörbeeinträchtigte Menschen sehr wichtig. Deswegen gibt der Entwickler für diese Menschen einzelne Zugänge zur App auf Anfrage heraus. Dazu muss man sich über das Kontaktformular oder per Email an den Support wenden.

Bisher mussten Menschen, die einen Telefon-Notruf nicht nutzen können, auf das Faxgerät zurückgreifen. Wer ein Notruf-Fax an die 112 abschicken muss, findet hier eine von der Leitstelle Rottweil empfohlene Vorlage des Gehörlosenvereins Donautal-Heuberg Tuttlingen.

Diese Apps sind ebenfalls gescheitert

"Nora" gesellt sich zu einer immer länger werdenden Liste der (vorerst) gescheiterten Apps. Auch die App für den digitalen Führerschein des Kraftfahrbundesamts wurde bereits wenige Tage nach der Veröffentlichung Ende September wieder eingestellt.

Und das Pilotprojekt in Baden-Württemberg zum "e-Rezept" im Gesundheitswesen scheiterte Ende 2020. Bei diesem Projekt sei das beteiligte IT-Unternehmen abgesprungen.