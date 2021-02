1 112 ist die zentrale Notrufnummern für schnelle Hilfe bei Notfällen. (Symbolfoto) Foto: Holger Luck – stock.adobe.com

Seit 30 Jahren gibt es die zentrale Anlaufstelle bei Bränden und medizischen Notfällen im Kreis Freudenstadt.

Drei Zahlen, die viele Leben gerettet haben: Seit 30 Jahren gibt es auch im Landkreis Freudenstadt die zentrale Notrufnummer 112. Elf plus zwei Fakten zum Rettungswesen in Freudenstadt anlässlich dieses runden Jahrestags.

Kreis Freudenstadt - Alexandra Feinler, Pressesprecherin des Kreisverbands des Deutschen Roten Kreuzes, beantwortete die Fragen.

Die Notrufnummer 112 wurde am 29. Juli 1991 europaweit eingeführt. Der 11. Februar gilt allerdings als der "Tag des Notrufs", weil das Datum die Nummer symbolisiert.

Bevor die 112 als Notruf-Nummer eingeführt wurde, hatten die Leitstellen in den Landkreisen unterschiedliche Nummern, erinnert sich das Team des Rettungsdienstes im Landkreis Freudenstadt. Notrufe, die die Feuerwehr betrafen, wurden früher über die Polizeidienststellen abgearbeitet. Damals konnten Bürger an so manchem Rathaus im Landkreis Freudenstadt einen Sirenenknopf drücken und so Alarm auslösen.

Im Jahr 2020 wurden durch die Leitstelle Freudenstadt fast 60.000 Ereignisse abgearbeitet. Alleine der Rettungsdienst hatte voriges Jahr knapp 30.000 Einsätze.

Der Polizeinotruf ist die 110. Warum gerade die 112 und nicht 111? Tatsächlich war die 111 damals im Gespräch als Notrufnummer, um diese so einfach wie möglich zu gestalten. Um allerdings ungewollte Anrufe zu vermeiden, wurde auf Hinweis von Fachberatern der Telekommunikation die 112 genommen. Der Hintergrund hier ist technischer Art. Bei dem früher üblichen Tonwahlverfahren – jede Ziffer am Telefon hat beim Wählen einen bestimmten Klang, und hierdurch wurde in der Vermittlung die Nummer erkannt – konnte es passieren, dass durch zufälliges dreimaliges klopfen auf den Hörer oder durch Kurzschlüsse in der Leitung dieser dreifach-gleiche Ton getroffen wurde und das Telefon somit ungewollt drei gleiche Ziffern gewählt hat. Um dies zu vermeiden, wurde eine Ziffer verändert.

Die Integrierte Leitstelle in Freudenstadt wird zu gleichen Teilen vom Landkreis sowie dem DRK-Kreisverband betrieben. 16 Disponenten arbeiten im Schichtdienst, angestellt beim DRK-Kreisverband. Die Leitstelle ist 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche immer mit zwei Disponenten besetzt.

Gibt es die Rufnummer 19222 noch? Ja, die 19222 wird im Kreis mit der Vorwahl 07441 für den Krankentransport verwendet. Ohne Vorwahl kann die Nummer nicht genutzt werden. Ein Notruf sollte jedoch immer über die 112 abgesetzt werden.

Wann die 110 und wann die 112? Die 112 steht bei Bränden, Unglücksfällen oder lebensbedrohlichen Unfällen sowie medizinischen Notfällen rund um die Uhr ohne Vorwahl zur Verfügung. Alle Notfälle, die die Polizei betreffen, können über die 110 abgesetzt werden.

Über die Nummer 112 können in fast allen EU-Staaten Notrufe kostenlos sowohl von Festnetzanschlüssen als auch von Mobiltelefonen (mit SIM-Card) abgesetzt werden. In weiteren Ländern wird die 112 auf eine nationale Notrufnummer weitergeleitet – beispielsweise in Österreich, den USA oder Kanada.

Durch die Bemühung der Familie Steiger, die ihren achtjährigen Sohn Björn Steiger durch einem tragischen Unfall verloren hatte, wurde die einheitliche Notrufnummer ins Leben gerufen. Früher gab es in den verschiedenen Landkreisen unterschiedliche Nummern. Dadurch ging bisweilen überlebenswichtige Zeit verloren.

Warum funktioniert die 112 im Handy immer und überall? Um den Notruf zu jederzeit und überall zu gewährleisten. Damit Menschen in Not jederzeit Hilfe holen können, auch ohne Handyguthaben.

Wo komme ich raus, wenn ich mit dem Handy die 112 wähle, im Landkreis Freudenstadt wohne, aber während des Notrufs außerhalb des Landkreises bin? Wer die 112 wählt, erreicht stets die zuständige Integrierte Leitstelle. Wer sich im Landkreis Freudenstadt befindet, erreicht die Integrierte Leitstelle in Freudenstadt. Wer sich in einem anderen Landkreis aufhält, kommt entsprechend bei der dort zuständigen Leitstelle heraus.

Welche Antworten sollten im Falle eines Notrufs parat sein? Die Disponenten sind in der Gesprächsführung geschult und werden bei Notrufen umgehend die Gesprächsführung übernehmen. Damit erhalten sie die wichtigsten Informationen schnellstmöglich und können so auf den Notruf adäquat reagieren.

Der Disponent beginnt in jedem Fall das Gespräch mit "Wo befindet sich der Notfallort?" Denn ohne diese Information nutzen alle übrigen Angaben nichts. Würde zuerst abgefragt, worum es geht und dann die Verbindung abbrechen, wüssten die Rettungskräfte zwar, was vorliegt, jedoch nicht, wo sich der Unglücksort befindet. Anschließend erfolgt die Abfrage nach einem strukturierten einheitlichen Ablauf.