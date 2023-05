„Die Schule läuft“, mit diesen Worten begann Rektorin Elke Schnell-Wäschle ihren Bericht über die Grundschule in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Es war die einzige gute Nachricht – es folgte ein Feuerwerk an Mängeln. Denn: Ohne verlässliches WLAN, ohne Scanner und funktionierende Overhead-Projektoren, ohne sogenannten Amok-Pager und ohne Türen, die von innen abschließbar sind, lasse sich nur schwer arbeiten.

„Eine seltene Krise“

Schnell-Wäschle redete sich weiter in Rage: Die Möbel stammten aus dem vorherigen Jahrhundert und die „Problemklasse drei“ sei inzwischen als krisenhaft eingestuft – alle Ausflüge seien gestrichen, die Elternschaft herausfordernd. „Klasse drei hat uns über unsere Grenzen gebracht“, so Schnell-Wäschle. Eine Psychologin, die vor Ort in der Klasse war, habe es als „seltene Krise“ betitelt, die Klassenlehrerin müsse unter besondere Fürsorge gestellt werden.

Auch in Sachen Digitalisierung hänge die Obernheimer Grundschule hinterher und laufe unter dem Titel „Offline-Schule“: „Wir können improvisieren“, fasste Schnell-Wäschle zusammen, doch ihre Kolleginnen fühlten sich abgehängt: „Fünf von fünf Kolleginnen beklagen die Situation, vier davon denken über einen Schulwechsel nach.“ Drei Versetzungsanträge seien bereits gestellt.

Das Arbeitsklima stimmt

Das Arbeitsklima untereinander sei dennoch harmonisch. Die fehlende Ausstattung wirke sich nicht auf die Qualität des Unterrichts aus. Allerdings kritisierte sie, dass Betreuungslücken in der verlässlichen Grundschule ständig vom Lehrerkollegium aufgefangen werden müssten. „Das ist nicht unsere Aufgabe, sondern die der Gemeinde“, gab Schnell-Wäschle den Räten zu bedenken. Das Thema Ganztagesbetreuung sei für Obernheim definitiv vom Tisch.

Im aktuellen Schuljahr besuchen 48 Kinder die Grundschule Obernheim. Ab dem kommenden Schuljahr müssen die Klassen eins und zwei sowie die Klassen drei und vier aufgrund zurückgehender Schülerzahlen jeweils in Kombiklassen unterrichtet werden. Rund acht bis zehn ukrainische Kinder besuchen regelmäßig die Schule. Sämtliche Anlaufschwierigkeiten seien dabei überwunden, so die Rektorin.

„Bitte ein Bedarfsplan!“

Als „doch etwas erschlagend“ bezeichnete Gemeinderat Jürgen Moser den Schulbericht. Was die Kritik an der mangelhaften Ausstattung anging, forderte er die Schulleiterin dazu auf, dem Gemeinderat so schnell wie möglich einen Bedarfsplan vorzulegen.

Für Junge unattraktiv

Die Rektorin stellte klar, die fehlende Ausstattung sei überhaupt nicht das Hauptproblem, und ergänzte: „Ich brauche die Technik nicht, aber für junge Kolleginnen ist die Schule unattraktiv.“ Generell sei das Hauptproblem an der Schule gar nicht mit Geld zu lösen, merkte sie an, als Jürgen Moser beklagte: „Sie schieben den Schwarzen Peter jetzt der Gemeinde zu.“

Gemeinderat Frank Oehrle bat darum, künftig dem Gremium in kürzeren Abständen einen Schulbericht vorzulegen. Sie wolle lediglich die Probleme benennen, entgegnete Elke Schnell-Wäschle und fügte in Richtung Gemeinderäte hinzu: „Es bleibt Ihnen überlassen, was Sie jetzt mit unseren Baustellen machen.“