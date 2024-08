1 Mit einem goldenen Händeabdruck verewigt vor dem „Magic Cinema 4D“ im Europa-Park. Foto: Europa-Park /EP

Der Star der Serie „Notruf Hafenkante“ war zu Besuch im Europa-Park.









Link kopiert



„Wir haben so viel Spaß und so eine schöne Zeit. Hier entdeckt man jedes Mal wahre Schätze und es gibt so viele Spots, an denen man coole Fotos machen kann. Wir sind begeistert und wollen auf jeden Fall wiederkommen!“, so schildert Rhea Harder-Vennewald den Kurztrip mit ihrer Familie im Europa-Park.