Notlandung: Der Held vom Hudson wird 75 - spektakuläre Notwasserung

Es machte als «Wunder vom Hudson» Schlagzeilen: mit einer spektakulären Notlandung auf dem New Yorker Hudson River verhindert US-Pilot Chesley Sullenberger eine Katastrophe. Heute wird «Sully» 75.
San Francisco/New York - Ganz sachlich beschreibt Chesley Sullenberger den Start von US-Airways-Flug 1549. Wie fast jeder Flug in seinen 42 Pilotenjahren sei auch dieser Start völlig normal nach Plan verlaufen - "in den ersten 100 Sekunden". Doch dann habe er die Vögel gesehen, drei Sekunden vor der Kollision. Die Motoren hätten ein schreckliches Geräusch gemacht - "es war ein plötzlicher, kompletter Verlust der Antriebskraft". So etwas habe er noch nie zuvor erlebt, schildert der Pilot den Beginn des Flugs, der in einer spektakulären Notwasserung auf dem New Yorker Hudson River endete.