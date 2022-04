Frachtflieger bricht auf Landebahn in Costa Rica in zwei Teile

1 Das Frachtflugzeug auf der Landebahn des internationalen Flughafens Juan Santamaria. Foto: Carlos Gonzalez/AP/dpa

Eine Maschine des Paketdienstes DHL vom Typ Boeing 757 war auf dem Weg nach Guatemala-Stadt - wegen eines Notfalls musste der Flieger zurückkehren. Nach der Notlandung brach das Flugzeug auseinander.















San José - Nach einer Notlandung am internationalen Flughafen von Costa Ricas Hauptstadt ist ein Frachtflugzeug entzwei gebrochen.

Die Maschine des Paketdienstes DHL vom Typ Boeing 757 hatte Hydraulikprobleme, wie Costa Ricas Feuerwehrchef, Héctor Chaves, in einer Videobotschaft von vor Ort auf dem Flughafen Juan Santamaría in San José mitteilte. Beide Menschen an Bord, der Pilot und der Kopilot, blieben demnach unverletzt.

Auf Videos war zu sehen, wie das Flugzeug nach der Landung zunächst auf der Landebahn fuhr, dann eine Rechtskurve machte, Staub aufwirbelte und in einer Vertiefung neben der Bahn mit einem Bruch nahe dem Heck zum Stehen kam. Die Feuerwehr setzte Schaum ein, um einen Brand zu verhindern.

Nach einem Bericht der Zeitung "La Nación" war der Flieger vom selben Flughafen in Richtung Guatemala-Stadt gestartet, hatte aber umkehren müssen. Demnach hatte der Pilot in der Luft einen Notfall gemeldet. Am Flughafen war der Betrieb für mehrere Stunden unterbrochen.