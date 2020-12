Notlandung bei Villingen-Schwenningen Maschine hatte Triebwerksprobleme

Weil dem Flugzeug allerdings wohl die Hochspannungsleitungen in die Quere kamen, musste der 66-jährige Pilot seine Maschine schlagartig aufsetzen. Nachdem diese auf dem Boden ankam, überschlug sich die Dornier Do 27. Der Pilot konnte sich mit leichten Verletzungen – er erlitt eine Kopfplatzwunde – selbst retten. Gegenüber den Augenzeugen gab er an, dass er das Flugzeug nicht mehr habe beschleunigen können. Diese erste Aussage bestätigt nun die BFU in ihrem Bulletin zu Unfällen und Störungen beim Betrieb ziviler Luftfahrzeuge im September.

Demnach sei die Notlandung aufgrund von ­Triebwerksproblemen vollzogen worden; "beim Ausrollen überschlug sich das Flugzeug", heißt es in dem Bulletin. "Es wird keine weitere Untersuchung geben", erklärt hierzu BFU-Pressesprecher Germout Freitag auf Anfrage des Schwarzwälder Boten.

Nur einen Monat später kam es zwischen Weilersbach und Dauchingen zu einem weiteren Zwischenfall. Hierbei musste eine Piper PA-46 Malibu, ein einmotoriges Geschäftsreiseflugzeug, notlanden. Der 64-jährige Pilot wurde leicht verletzt, seine Frau überstand den Unfall unbeschadet. Die Ergebnisse der Untersuchung hierzu liegen allerdings noch nicht vor.

Mehr zur Notlandung im Video: