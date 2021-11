Notfallversorgung in Rottweil

1 Sie freuen sich über Unterstützung im Team der Psychosozialen Notfallversorgung des DRK Kreisverbandes Rottweil (von links): Erich Kommer, Einsatzleiterin Margit Armleder-Spreter, Bernd Hafa und DRK-Kreisgeschäftsführer Ralf Bösel. Foto: Siegmeier















Link kopiert

Sie sind die stillen Helfer im Hintergrund und leisten Erste Hilfe für die Seele: die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Psychosozialen Notfalldienstes des DRK. Um die wertvolle Arbeit fortsetzen zu können, sucht das Team nun weitere Ehrenamtliche.

Kreis Rottweil. Bei ihren Einsätzen bei Unfällen, Bränden, oder anderen Katastrophen fallen sie schnell auf: die Mitarbeiter der Psychosozialen Notfallversorgung des Deutschen Roten Kreuzes in ihren magentafarbenen Westen. Wenn Menschen in schwere Krisensituationen geraten, dann werden sie gerufen, und leisten erste Hilfe für die Seele. Denn Angehörige und Betroffene stehen angesichts schrecklicher Ereignisse oft hilflos am Rande.

Seit dem Jahr 2000 gibt es das Angebot im Kreis Rottweil. Alarmiert werden die Helfer über die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst, meist auf die Bitte von Polizei oder Rettungsdienst vor Ort. Jetzt sucht das Team Ehrenamtlicher um die Einsatzleiterin Margit Armleder-Spreter tatkräftige Unterstützung. "Wir sind da, um zuzuhören und dafür zu sorgen, dass die Menschen nicht alleine sind. Wir leisten ganz praktische Hilfestellung", berichtet Armleder-Spreter. Sie koordiniert die Einsätze und schickt die Teams los. Meist ist sie selbst mit dabei.

Die Mitarbeiter des DRK, einschließlich ihrer Leiterin, arbeiten ehrenamtlich. "Jeder Einsatz ist anders, aber ich mache meine Arbeit sehr gerne", berichtet Bernd Hafa. Er ist Rentner und freut sich im Team dabei zu sein. "Die Aufgabe hat mir schon immer zugesagt", betont der ehemalige Bestatter. "Und wenn man dann am Ende des Einsatzes höre: "›schön, dass es euch gibt‹, dann ist das doch ein ganz wunderbarer Lohn", sagt er. So sieht das auch Erich Kommer, der das Ehrenamt seit vielen Jahren ausübt. Die Leute zu stabilisieren und sie erzählen zu lassen, sei ganz wichtig.

Für die Aufgabe gibt es drei wichtige Grundsätze, erklärt Margit Armleder-Spreter: Das Gegenüber wahrzunehmen, sich selbst wahrzunehmen und die Bedürfnisse des Gegenübers wahrzunehmen. Im Einsatz sind die stillen Helfer immer zu zweit. Oft müssten weitere Angehörige informiert, oder Todesnachrichten überbracht werden. Auch das gehört zu den Aufgaben des Teams.

Um für die Krisensituationen gewappnet zu sein, müssen alle Mitarbeiter im Vorfeld eine Ausbildung absolvieren, die das DRK komplett finanziert. Die Schulung besteht aus drei Modulen, insgesamt neun Tagen Ausbildung. "Die Ausbildung ist wirklich super. Man bekommt eine gute Basis, so dass man bei den Einsätzen immer sicher ist", sagt Erich Kommer. Nach der Ausbildung hospitiere man bei den Einsätzen auch zuerst einmal, bevor es dann im Zweierteam losgeht, sagt Armleder-Spreter.

Nach den Einsätzen gibt es Nachbesprechungen und Austausch, um die Ereignisse zu verarbeiten. Die Anzahl der Einsätze ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. "Deswegen möchten wir das Team auch vergrößern, um die Einsätze auf mehreren Schultern zu verteilen", erklärt Armleder-Spreter. Wer mitmachen kann? "Leute, die empathisch, teamfähig, krisenfest und belastbar sind, und die vor allem bereit sind, auch nachts und am Wochenende Dienst zu tun", sagt Armleder-Spreter. Zwei bis drei Dienste im Monat seien zu absolvieren.

"Im Schnitt gibt es 40 bis 50 Einsätze pro Jahr", sagt DRK-Kreisgeschäftsführer Ralf Bösel, der darauf hinweist, dass es für die Mitarbeiter nicht nur regelmäßige kostenlose Fortbildungen gebe, sondern beispielsweise auch ein gemeinsames Freizeitwochenende, bei dem Austausch und Erholung im Mittelpunkt stehen.

"Die Ausbildung bringt einem nicht nur viel für die Tätigkeit, sondern auch für einen selbst", sagt Bernd Hafa, der sich freue neue Gesichter im Team begrüßen zu können. Zuhören und da zu sein seien bei der Arbeit die Hauptaufgabe.

Wer sich für das Team und die Mitarbeit bei der Psychosozialen Notfallversorgung interessiert, kann sich beim DRK Kreisverband Rottweil unter Telefon 0741/4790, oder per E-Mail an geschaeftsstelle@kv-rottweil.drk.de melden.