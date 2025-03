Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten des Ortenau-Klinikum aller Standorte am Mittwoch und Donnerstag, 12. und 13. März, erneut zum Warnstreik auf.

Die Arbeitsniederlegungen an den Standorten Achern, Wolfach, Lahr und Offenburg wird zu Einschränkungen führen, heißt es in einer Mitteilung.

»Die Versorgung von Notfällen ist aber sichergestellt«, betont Hannah Reustle, Gewerkschaftssekretärin bei Verdi Südbaden Schwarzwald.

Die Gewerkschaft fordert für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen ein Volumen von acht Prozent, mindestens aber 350 Euro mehr monatlich für Entgelterhöhungen und höhere Zuschläge für besonders belastende Tätigkeiten.

Ihre Forderungen werden die Beschäftigten des Klinikums mit einer Streik-Kundgebung am Mittwoch ab 14 Uhr am Haupteingang der Klinik am Offenburger Ebertplatz bekräftigen.

Bereits im Februar war es zu einem Warnstreik am Ortenau-Klinikum gekommen.